Actualmente, son pocos los futbolistas chilenos que logran abrirse camino en el Viejo Continente. Tras los años gloriosos de la Generación Dorada, cuando cada temporada al menos un par de compatriotas partían a probar suerte en Europa, hoy la realidad es completamente distinta.

Lamentablemente, son contados los que han conseguido cruzar el Atlántico e instalarse en clubes europeos, y varios de ellos no han tenido la fortuna que esperaban, deambulando entre distintas instituciones en busca de oportunidades, algunos incluso sin haber sumado un solo minuto oficial desde su llegada.

Y la situación no es exclusiva de Chile. Recientemente, Sofascore dio a conocer un listado con los 15 jugadores hispanoamericanos que menos minutos han disputado en las cinco ligas top de Europa (Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia), registro en el que aparecen dos chilenos con muy poca suerte. Todos los detalles, a continuación.

Dos chilenos en el ranking con menos minutos en las ligas ‘top’ de Europa

La cuenta de Instagram de Sofascore Latinoamérica elaboró este listado, que incluye quince nombres de futbolistas latinoamericanos. De ellos, once acumulan la sorprendente cifra de cero minutos jugados en la presente temporada 2025-26.

Entre mexicanos, colombianos, argentinos y uruguayos, destaca el nombre de Matías Pérez, defensor chileno de 20 años, ex Curicó Unido y perteneciente al Lecce de Italia, quien no registra participaciones en la Serie A, ni copa Italia.

Sin embargo, el joven jugador que recientemente fue mundialista sub 20 con La Roja no es el único nacional en la lista. También figura un viejo conocido de Colo Colo, Damián Pizarro, ex delantero del Cacique que pertenece al Udinese de Italia, pero que actualmente está a préstamo en el Le Havre de Francia.

Su panorama no es mucho mejor al del defensor, ya que apenas acumula 26 minutos de juego, repartidos entre los duelos frente al FC Lorient y el Stade Rennes, con 13 minutos en cada uno, panorama complejo que se suma a los ya pocos 29 minutos que disputó en toda la temporada pasada con el Udinese en la Serie A. Es decir, Pizarro en dos temporadas en Europa acumula apenas 55 minutos de juego.

Apenas 26 minutos oficiales acumula Damián Pizarro en Francia. (Foto: Le Havre)

Un duro panorama para ambos chilenos, quienes, justamente en una etapa crucial para su desarrollo futbolístico, han debido convivir en Europa más con la suplencia -e incluso la no convocatoria- que con los minutos en cancha.

