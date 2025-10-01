La Roja no pudo y perdió contra Japón en la segunda fecha del Mundial Sub 20. El equipo nacional, que se mostró muy inseguro frente al arco, cayó por 2-0 frente a los nipones, y dejó pasar una gran oportunidad de liderar el Grupo A y acercarse a los octavos de final.

El resultado no fue lo único negativo, porque Chile también se vio afectado por las lesiones. Al final del primer tiempo, Emiliano Ramos fue retirado de la cancha en una camilla y entre lágrimas. Cuando concluía la segunda mitad, Matías Pérez fue reemplazado por molestias físicas.

Las imágenes del ex Curicó Unido, ahora en Lecce, generaron preocupación. Más tarde, Matías Pérez habló de su situación: “Mañana (hoy) me tengo que ir a hacer exámenes. Ojalá no sea nada grave. Si es un desgarro o algo así, estaré apoyando al equipo desde donde me toque“.

“Me dolió el isquio“, confirmó el defensor cuando le consultaron sobre cuál fue su molestia. Durante las próximas horas debería tenerse más claridad sobre su estado y sobre si puede competir contra Egipto este viernes 3 de octubre, en el cierre de la fase de grupos.

Matías Pérez habló de su lesión: “Me dolió el isquio” | Photosport

Dos lesiones preocupan a la Roja

Cabe recordar que, en caso de confirmarse las lesiones de Emiliano Ramos y Matías Pérez, y que queden fuera del Mundial Sub 20, no pueden ser reemplazados en la nómina.

“Solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad a más tardar 24 horas antes del primer partido de su equipo“, dice el reglamento de la Copa del Mundo de la FIFA.