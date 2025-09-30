Chile se complicó en el Mundial Sub 20 y no quedó nada de bien para lo que será el cierre de la fase de grupos. La Roja cayó por 0 a 2 ante Japón, pero además del resultado, lamentó dos importantes lesiones. La más preocupante, la de Emiliano Ramos.

El extremo de Everton dejó una imagen que generó temor entre los hinchas. En un desborde, el jugador sintió un pinchazo en su pierna y se lanzó al pasto del Estadio Nacional. Pero lo que más asustó fueron sus gritos de dolor y frustración.

Aunque la situación de la joven figura ruletera no fue la única. Sobre el final del encuentro, Matías Pérez también presentó un dolor que le impidió seguir en la cancha y lo deja en duda para la última fecha ante Egipto.

Emiliano Ramos y Matías Pérez asustan a Chile para lo que queda de Mundial Sub 20

Chile terminó muy herido el partido ante Japón en la segunda fecha del Mundial Sub 20. La derrota de la Roja ante los Nipones y las lesiones que se vieron esta noche en el Estadio Nacional le dejan un tremendo dolor de cabeza a Nicolás Córdova.

Además de Emiliano Ramos, Matías Pérez también se lesionó y preocupa a Chile. Foto: Photosport.

La primera fue la que lamentó Emiliano Ramos. Al término del primer tiempo, el extremo se desplomó en el pasto acusando una molestia en su pierna. El dolor era grande, pero lo que estaba en juego parecía ser aún peor.

El jugador quedó a un lado de un micrófono de la transmisión oficial y gritaba preguntándose “¿Por qué?”. Sus gestos indicaron un problema grave y que podría llevar a su liberación de la convocatoria, sin poder disputar el resto del Mundial Sub 20 con Chile.

La preocupación aumentó al final del partido con Matías Pérez. El zaguero fue a buscar un balón y sintió también un tirón que le impidió seguir en el campo de juego.

Quedará esperar para conocer los resultados de los exámenes de cada uno y así tener claridad de que puedan ser opción para lo que resta de torneo. El último partido podría ser el cierre de la fase de grupos si es que no se da una clasificación, por lo que pase en las próximas horas será clave.

Emiliano Ramos y Matías Pérez asustan a la selección chilena para la recta final del Mundial Sub 20. La Roja ruega que ambos no tengan nada de gravedad y así puedan seguir siendo parte del plantel.

¿Cuáles son los números de Emiliano Ramos esta temporada?

Previo al Mundial Sub 20, Emiliano Ramos logró disputar un total de 23 partidos oficiales con la camiseta de Everton. En ellos ha aportado con 2 goles y 1 asistencia en los 1.396 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Chile Sub en el Mundial Sub 20?

A la espera de conocer la lesión de Emiliano Ramos, Chile se enfoca en lo que será el cierre de la fase de grupos ante Egipto. La Roja se jugará la clasificación en el Mundial Sub 20 este viernes 3 de octubre desde las 20:00 horas.

