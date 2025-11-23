Con las esperanzas puestas en clasificar a copas internacionales, Colo Colo quiere armar un buen equipo, pensando en la siguiente temporada. Pero, antes de ponerse en la tarea de activar el radar de fichajes, en el Cacique tienen que poner todo para alcanzar el anhelado objetivo continental.

Es por eso que el duelo ante Unión La Calera se presenta como una oportunidad sin igual para el Albo. El cuadro popular puede alcanzar a Cobresal en la tabla de posiciones y, de esta manera, superar a los mineros por diferencia de goles.

Pese a todo ello, hay otra preocupación que resopla en la nuca de Fernando Ortiz. Se trata de los minutos Sub-21, tarea que se vio difícil en algún momento del año, debido a la poca flexibilidad con la que Jorge Almirón enfrentó aquel desafío reglamentario.

La figura inesperada

En ese sentido, surge la figura de uno que parecía ser la nueva estrella del Cacique y que, poco a poco, fue desapareciendo del radar de los técnicos. Jorge Almirón lo alabó y, luego, lo dejó fuera de sus planes.

Se trata de Leandro Hernández, un extremo izquierdo de veinte años, que es llamado a ser la renovación dentro de Colo Colo. De hecho, también lo es a nivel nacional, pese a que Nicolás Córdova decidió dejarlo fuera de la nómina al Mundial Sub-20.

Fue en 2022 que Leandro Hernández se transformó en esa promesa que daban ganas de que explotara, cuando se transformó en una de las joyas de la Sub-17 que se coronó campeona de la categoría. A partir de allí, su manejo de ambas bandas, su regate y su olfato goleador lo han puesto en la mira del primer equipo.

Con el problema del minutaje Sub-21 aún a cuestas, Fernando Ortiz debería optar por el propio Leandro Hernández para el duelo ante los caleranos. Esto, ya que, junto con Víctor Campos y el portero Eduardo Villanueva, son los que pueden sumar en ese aspecto.

¿Cómo está el tema del minutaje Sub-21 en Colo Colo?

Por el momento, Colo Colo suma 1.752 minutos de Sub-21, necesitando 138 más para cumplir con la norma. Es por ello que debe promediar 46 minutos por partido.