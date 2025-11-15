Es tendencia:
DT de Colo Colo opina lo que pocos dicen sobre la regla Sub 21 del fútbol chileno: “Estoy…”

El Tano Ortiz sorprendió a todos con su visión de la obligatoriedad de sumar 1.890 minutos con jugadores menores de 21 años en el balompié chileno. ¡Esto dijo!

Por Jorge Rubio

Fernando Ortiz, el DT de Colo Colo, parece tener a la mano seguir en los albos para 2026.
Colo Colo ha tenido algunos problemas para cumplir el minutaje de la regla Sub 21 que tiene el fútbol chileno, pero entre el aporte de sus futbolistas juveniles y el beneficio que le ha dado tener seleccionados en las diferentes categorías de la Roja, al parecer podrá cumplir ese objetivo.

Aunque la seria lesión de Francisco Marchant complicó en parte las pretensiones de Fernando Ortiz, el entrenador del primer equipo del Cacique. En una entrevista con ADN Deportes, el Tano sacó la voz con una opinión muy inusual en torno a ese acápite en las bases de la Liga de Primera.

Sí, los 1.890 minutos juveniles que cada equipo debe sumar obligatoriamente para evitar una resta de puntos. Algo que muchos directores técnicos ven como negativo. Como una imposición que no lleva a ninguna parte. Pero el Tano Ortiz no piensa igual.

“No la veo mal. El joven debe tener sus posibilidades de jugar en primera división. No soy de la idea de cuántos minutos poner, pero sí que tengan roce en primera división para que se pueda formar el futbolista chileno. Estoy de acuerdo”, expuso el DT, quien tuvo experiencia en el Santos Laguna y el América de México.

Precisamente en el fútbol azteca también se ha debatido ese tema. Aunque la motivación especial ha sido la cantidad de extranjeros en los planteles: puede haber nueve futbolistas formados fuera de México. Pero sólo siete de ellos simultáneamente dentro de la cancha.

Llega con lo justo: lo que le falta a Colo Colo para cumplir con su deuda de minutos Sub 21

Llega con lo justo: lo que le falta a Colo Colo para cumplir con su deuda de minutos Sub 21

Entrenador de Colo Colo le da el visto bueno a la regla Sub 21 del fútbol chileno

Seguramente el DT de Colo Colo tiene muchos argumentos para valorar la regla de minutaje Sub 21 que rige en el balompié chileno. “Todos estos análisis siempre se hacen al final de la temporada para mejorar el fútbol nacional”, manifestó el otrora zaguero central, un acérrimo admirador de Ricardo Gareca.

“En México también sucedió y hay un tema particular. Trato de que el joven tenga sus tiempos y minutos. Me gusta y trabajo para que el nivel de las fuerzas menores sean competitivas”, apuntó Fernando Ortiz, quien debe afinar detalles para la recta final de la Liga de Primera.

Con un solo objetivo: clasificar a una copa internacional, algo que ahora parece al alcance de la mano alba. De todas formas, para eso necesita seguir con el tranco victorioso ante Unión La Calera en la fecha 28. Y dos rivales directos para cerrar el campeonato: Cobresal en condición de visitante y Audax Italiano en el estadio Monumental.

Así va la lucha por los boletos internacionales en la tabla de la Liga de Primera 2025

Colo Colo depende de sí mismo para ganar un cupo en torneos internacionales. Así está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025 que ya ganó Coquimbo Unido.

