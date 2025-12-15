El fútbol da revanchas y eso lo sabe bien Santiago Wanderers que en el 2026 buscará conseguir el anhelado ascenso a la Liga de Primera. El cuadro del Decano se quedó en la disputa de la Liguilla y una vez más tendrá que jugar en la Primera B.

Por lo mismo, desde la dirigencia se decidió buscar a un viejo conocido como Francisco Palladino para que tenga su redención en el puerto caturro. El charrúa de 42 años en 2023 estuvo a un suspiro de lograr el ascenso. Sin embargo, la tanda de penales dejó a Wanderers fuera del cupo a la Primera y fue Deportes Iquique el equipo que le robó la gloria.

Ahora, con el paso del tiempo la dirigencia decidió darle una nueva oportunidad al estratega, y tras su salida de Unión San Felipe este lunes fue presentado nuevamente como DT de Santiago Wanderers.

“El hecho de retornar habla de que algo dejamos. Cuando nos fuimos nos quedaron cosas por hacer y este retorno era nuestro deseo”, aseguró el DT en su presentación.

El desafío de Santiago Wanderers

“No pensábamos volver tan rápido, pero cuando se dio la oportunidad no hubo duda”, recalcó Palladino que además tendrá a Felipe Salinas en su cuerpo técnico. El ex defensa hizo una campaña importante en el fútbol joven y su llegada tiene una especial motivación.

Así lo dedicó la dirigencia baturra que puntualizó que se le va a dar mayor tiraje a las divisiones inferiores. “Vamos a intentar darle luz a ese trabajo que el club viene desarrollando hace mucho tiempo”, complementó Palladino.

La llegada de Francisco Palladino fue celebrada el doble por los hinchas de Wanderes. Esto debido a que además se presentó oficialmente la camiseta del 2026. Indumentaria que sueñan sea histórica y consiga el anhelado retorno a la máxima división.

