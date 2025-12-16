Movidas 2026: Ñublense se adelanta en el mercado y asegura a experimentado entrenador

Ñublense terminó el 2025 con una goleada histórica ante Cobresal pero que de poco y nada sirvió. Pese al triunfo por 5-0 sobre los mineros, el cuadro de Chillán terminó décimo con 33 unidades en 30 partidos disputados.

Rendimiento que le terminó pasando la cuenta a Ronald Fuentes, quien no fue renovado en su cargo como adiestrador. Ante ello, la longaniza mecánica tuvo que salir a buscar nuevo entrenador en este mercado de fichajes.

Tarea no menor ya que tuvo que disputar palmo a palmo con equipos que tendrán competencias internacionales. Pese a ello, los diablos rojos consiguieron abrochar a un experimentado entrenador y que en Chillán dirigirá a su 12ª club.

Así lo informó César Luis Merlo que a través de su cuenta de X indicó que Juan José Ribera será el nuevo entrenador de Ñublense. “El “Coto” acordó un contrato hasta diciembre de 2026”, añadió el experto en fichajes.

Ribera llega acompañado de todo su cuerpo técnico y dio que hablar por su gran campaña en Audax Italiano. El DT alcanzó un 56.6% de rendimiento, pero tuvo un abrupto final al cierre de año que lo sacó de la banca del cuadro tano.

¿Cuáles son los fichajes de Ñublense?

La llegada de Juan José Ribera se suma a los fichajes de Ñublense de cara al 2026. El entrenador será oficializado en los próximos días y asumirá el desafío de volver a pelear en la parte alta de la tabla y meterse en copas internacionales como ya lo hizo en años anteriores.

Además del “Coto”, también se indica que el portero Hernán Muñoz vuelve tras la última temporada en Curicó Unido.

Por su parte las salidas confirmadas son Bernardo Cerezo, Pedro Sánchez, Rodrigo Gonzalez, Bayron Oyarzo y Patricio Rubio. Por lo que se esperan novedades de cara al inicio del 2026.

