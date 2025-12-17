La próxima semana se cumplirán exactos seis meses desde que Joaquín Montecinos jugó su último partido en Liga de Primera, cuando jugó 69 minutos en la victoria de O’Higgins por 1-0 ante Everton. Después de eso, todo cambió.

Su fallida intención para firmar en Colo Colo, que derivó en su salida definitiva de los celestes, con dardos fuertes hacia el técnico Francisco Meneghini, y una declaración de intenciones para continuar su carrera el 2026 en el extranjero.

Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Y pese a que el propio Montecinos reveló que su intención es buscar una nueva oportunidad fuera de nuestras fronteras, según reporta Bolavip, la próxima temporada continuará en el fútbol chileno.

El nuevo equipo de Joaquín Montecinos en Chile

Pese a que no ve acción dentro de una cancha hace medio año, no tardaron en aparecer equipos dentro de nuestro balompié interesados en llevarse al atacante de 30 años, principalmente de Primera División, hacia donde apuntará sus dardos.

Bolavip reveló que el próximo paso en la carrera del ex seleccionado nacional lo dará nada menos que en Deportes Limache, cuadro que logró la permanencia en su debut en la máxima categoría y que disputó la final de la Copa Chile. Todo en 2025.

“Los ‘Cerveceros’ ya tienen todo acordado con Joaquín Montecinos, jugador que este año defendió los colores de O’Higgins de Rancagua cuyo vínculo se cortó en octubre del presente año por mutuo acuerdo”, indicó la publicación.

Los números del delantero en su paso por O’Higgins

Joaquín Montecinos regresó al fútbol chileno el 6 de octubre del 2024. Entre Liga de Primera y Copa Chile, disputó con los celestes un total de 1.372 minutos durante 22 encuentros, en los que registró tres goles, dos asistencias y cuatro tarjetas amarillas.

