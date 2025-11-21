Una de las teleseries del pasado mercado invernal chileno fue la posible llegada de Joaquín Montecinos a Colo Colo. El jugador, que vestía la camiseta de O’Higgins en ese momento, ha sido una antigua obsesión del cuadro albo, aunque su fichaje nunca se ha concretado.

La historia nuevamente tuvo un desenlace negativo. Finalmente, el Cacique desistió de incorporar al jugador, lo que originó en un duro revés para Montecinos que posteriormente le costaría el lugar en O’Higgins, tras una pública disputa con su entonces DT, ‘Paqui’ Meneghini, quien decidió cortarlo públicamente.

La reflexión de Montecinos tras fallido traspaso a Colo Colo

Montecinos se encuentra actualmente sin club y mientras está a la espera del mercado de verano, conversó con ESPN FShow para reflexionar sobre lo ocurrido meses atrás.

Lo primero que recordó fueron las razones de su salida del cuadro celeste, donde señaló: “Mi salida del club no es por lo que sucedió. No había un documento, un papel, pero sí había conversaciones (con Colo Colo)“.

El jugador aclaró que jamás rechazó jugar por O’Higgins. Explicó que, debido a las negociaciones con el conjunto ‘Popular’, fueron los dirigentes celestes quienes tomaron la decisión de apartarlo. Decisión que él considera “lógica”, ya que reconoce que “estaba con mi cabeza en otro lado”, pero insistió: “Tampoco fue como tan así como no juego nunca más y me voy”.

Joaquín Montecinos se encuentra sin club tras su fallido traspaso a Colo Colo a mediados de año. (Foto: Pepe Alvujar/Photosport)

Tras ello, reconoció que fue lo que complicó el traspaso de Rancagua a Macul: “No había un papel firmado, había una negociación de por medio, pero quedaban cuatro días, entonces no había tiempo”, agregó.

El ex seleccionado finalmente lamentó cómo terminó todo el episodio para él, agregando que: “Terminé perjudicado, sin club y estando en mi casa, que no era lo ideal. Lamentablemente, fue todo negativo para mí “.

Para cerrar, Montecinos reconoció que ahora actuaría de otra forma para evitar exponerse: “Uno saca lecciones, uno sabe después qué batallas ir a pelear y hoy en día me queda superclaro cómo tengo que ir a esas batallas y no tener que exponerme de la forma que quizás me expuse”, concluyó.

