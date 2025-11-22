Es tendencia:
Campeonato Nacional

U. de Chile vs. O’Higgins: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

Azules y el Capo de Provincia se enfrentan por la fecha 28 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Universidad de Chile vs Ohiggins.<br /> Fecha 13, Liga de Primera 2025.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTUniversidad de Chile vs Ohiggins.<br /> Fecha 13, Liga de Primera 2025.

O’Higgins y Universidad de Chile se enfrentarán por la fecha 28 del Campeonato Nacional, en un partido trascendental que podría definir rumbo a Copa Libertadores.

Los Celestes llegan en el tercer lugar de la tabla con 50 puntos, mientras que los azules se ubican cuartos con 48 unidades, por lo tanto, el vencedor tendrá la posición de “Chile 3” rumbo al certamen continental, con solo dos fechas para el final del torneo nacional.

¿Cuándo juega U. de Chile vs. O’Higgins? Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile vs. O’Higgins, juegan este domingo 23 de noviembre, desde las 18:00 hrs. en el Estadio Codelco El Teniente, por la Fecha 28 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules y Rancagüinos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

