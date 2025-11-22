Audax Italiano vivió un partido clave ante Everton. Eduardo Vargas hizo noticia, pero no por su talento, sino que por una más que cuestionable actitud en La Florida.

Los Itálicos venían de una serie de malos resultados que dejaron como víctima a Juan José Ribera. El DT salió del club en medio de la fecha FIFA y en su reemplazo llegó Gustavo Lema. El nuevo entrenador hizo su estreno ante los Ruleteros y terminó con una sonrisa.

Eduardo Vargas sale “taimado”

Las recientes derrotas de Audax Italiano ponían en peligro la clasificación a la Copa Sudamericana, con Colo Colo metiendo presión. Por esta razón, contra Everton era ganar o ganar. Los de Viña del Mar también necesitaban sumar para escapar del fantasma de la B.

ver también “Yo tomé la decisión”: Esteban Matus cuenta su verdad tras frustrada llegada a U. de Chile

Eduardo Vargas había hecho un partido correcto y cuando el marcador seguía0-0 en el minuto 80, Gustavo Lema decidió sacar al bicampeón de la Copa América para que hiciera ingreso Franco Troyansky. Esta situación no agradó para nada a Turboman.

Vargas salió de la cancha de muy mala cara y en vez de ir a la banca con el resto de sus compañeros, decidió tomar rumbo al camarín de forma directa. De hecho, la cámara de TNT Sports lo alcanzó a captar cuando se sacó la camiseta de Audax de forma molesta. No se quedó ni con el peto del GPS.

Los Tanos terminaron quedándose con la victoria gracias a los goles de Luis Riveros en el 88′ y Esteban Matus en el 97′, por lo que el numerito de Turboman pasó a segundo plano luego del 2-0 de su equipo.

Publicidad

Publicidad

Desde su arribo a Audax Italiano, Eduardo Vargas ha disputado 13 partidos: 3 goles y 2 asistencias. Su contrato le permite salir al final de la temporada y no se descarta que se reaviven negociaciones con Universidad de Chile. Por ahora, tendrá que conversar con Gustavo Lema por su fea actitud ante Everton.