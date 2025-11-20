Pese a que no pudieron concretar su regreso, en Universidad de Chile no se olvidan de Eduardo Vargas. Por esta razón, decidieron saludarlo y este les respondió.

En el Romántico Viajero se generó mucha ilusión con el posible regreso de Turboman al CDA. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y el segundo máximo goleador de la selección chilena terminó firmando de forma inesperada en Audax Italiano.

El mensaje de Eduardo Vargas

Eduardo Vargas arribó en el 2010 a Universidad de Chile y se terminó haciendo historia al ganar la Copa Sudamericana de 2011, bajo el mandato de Jorge Sampaoli. Su nivel fue tan bueno que fue vendido a Napoli por 14.7 millones de dólares.

Luego de que no se concretara el regreso de Turboman al Romántico Viajero a mediados de este 2025, las relaciones del jugador y el club parecieron quedar algo tirantes. Incluso, el renquino tuvo una dulce venganza al anotarle a la U con la camiseta de Audax, aunque no lo celebró.

ver también ¿Llega a final de torneo? Milagrosa recuperación de Assadi maravilla a toda U de Chile

En este 20 de noviembre, Eduardo Vargas está cumpliendo 36 años. Por esta razón, desde el club decidieron saludar al jugador. “Felicidades al máximo goleador de torneos internacionales con la U en el pecho”, escribieron los Azules.

Lo que pocos esperaban, es que el propio Vargas respondiera a la publicación de Universidad de Chile en Instagram. El delantero comentó con emojis de corazón, lo que demuestra al menos, que las fallidas negociaciones del pasado no han mermado el cariño de Turboman por el Bulla.

Publicidad

Publicidad

Eduardo Vargas tiene la opción de salir de Audax Italiano al final de la temporada, con lo cual quedaría con vía libre para regresar a Universidad de Chile. En los Itálicos ha disputado 12 partidos, anotando 3 goles y entregando 2 asistencias.