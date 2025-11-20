El mercado de fichajes para la temporada 2026 está a la vuelta de la esquina, con varios equipos ya planificando lo que será su próximo año. Uno de ellos es Colo Colo, elenco que podría ver como una gran cantidad de jugadores deja el plantel en una semanas más.

Sin ir más lejos, en defensa son varios los jugadores que se irían del Cacique. Sebastián Vegas y Emiliano Amor terminan contrato, mientras que Alan Saldivia podría irse mediante una venta tras un importante bajón de rendimiento en este 2025.

Bajo este panorama, los albos tienen urgencia de tener que buscar jugadores en esa zona. Por lo mismo, en el Monumental moverán sus fichas por una de las figuras del Coquimbo Unido campeón en este año.

Colo Colo busca el fichaje de figura de Coquimbo Unido

De acuerdo a información entregada en TNT Sports, el Cacique ya hizo las primeras consultas por Bruno Cabrera, uno de los pilares en defensa del equipo de Esteban González.

El argentino de 28 años es clave para entender los pocos goles que ha recibido la escuadra pirata en este 2025 histórico. Ha sido uno de sus nombres más importante en la retaguardia del equipo, por lo que es de esperar que comience a recibir ofertas.

Bruno Cabrera está en la órbita de Colo Colo para el 2026 tras un gran año con Coquimbo Unido. | Foto: Photosport.

Su contrato con Coquimbo Unido es hasta diciembre del 2026 y su pase está avaluado en 700 mil dólares de acuerdo a datos de Transfermarkt. ¿Estarán dispuestos en el puerto pirata a dejarlo partir por esa suma?

Los números de Bruno Cabrera en Coquimbo Unido

El defensor argentino de 28 años ha disputado un total de 34 partidos en este 2025 con Coquimbo Unido, siendo 25 por la Liga de Primera y nueve por la Copa Chile. Registra cinco goles y una asistencia en 3.015 minutos.

Cabrera lleva tres temporadas con los Piratas, donde suma 71 compromisos con nueves goles y una asistencia.

