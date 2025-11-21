El mercado de fichajes para la temporada 2026 está cada vez más cerca, con muchos equipos ya planificando lo que será su próximo año. Uno de ellos es Colo Colo, club que podría ver como una gran cantidad de jugadores se va en apenas unas semanas más.

Uno de las zonas que más necesita reforzar el Cacique es la delantera, donde hay varios nombres que han andado en este 2025. Salvo Javier Correa y Lucas Cepeda, jugadores como Marcos Bolados, Salomón Rodríguez o Alexander Oroz no han dado el ancho.

En ese sentido, una polémica opción que interesó bastante a los albos en mercados pasados estaría quedando libre y con el pase en su poder tras despedirse de su actual club en Argentina.

La vieja obsesión del Cacique en delantera que quedó libre

Hablamos de Sebastián Villa, delantero colombiano de 29 años que se despidió de Independiente de Rivadavia, club con el que en este 2025 gritó campeón en la Copa Argentina tras vencer a Argentinos Juniors en la final.

El atacante usó sus redes sociales para comenzar a despedirse del club mendocino, específicamente de Daniel Vila, presidente de la institución. “Gracias presi por todo, te llevaré siempre en mi corazón. Te debo esta vida y la otra, eres mi papá”, escribió Villa en su Instagram.

Sebastián Villa logró recuperar su nivel en Independiente Rivadavia. ¿Se volverá a dar el interés de Colo Colo para el 2026?

Cabe recordar que Sebastián Villa fue seguido de cerca por Colo Colo a inicios de año. Pese al interés de los albos, el delantero terminó llegando a Independiente de Rivadavia, club con el que en este 2025 anotó diez goles y aportó con 16 asistencias en 60 partidos.

La opción de que arribará al Cacique despertó bastante polémica, ya que en abril del 2023 el jugador fue juzgado por la acusación en su contra por “lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas” a su expareja. ¿Se reactivará el interés de Colo Colo pensando en el 2026?

El próximo partido de Colo Colo

Los albos verán acción este domingo 23 de noviembre cuando desde las 20:30 horas enfrenten a Unión La Calera en el Estadio Monumental. Este compromiso será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.

