Pronósticos San Marcos de Arica vs Rangers: vuelta de los cuartos de la Primera B

San Marcos de Arica será local ante Rangers en la vuelta de los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso de la Primera B. El duelo está programado para este domingo a las 12:00 horas en el Estadio Carlos Dittborn.

Los Bravos del Morro mantuvieron su dominio sobre los talquinos y se impusieron con autoridad en la ida por 2-0, aprovechando la ventaja numérica. Los Rojinegros ven cómo su sueño se aleja por segundo año consecutivo, pero aún conservan una última oportunidad.

En la previa de este desafío, nuestro especialista te brinda los pronósticos destacados para que tengas en cuenta a la hora de realizar tus apuestas.

Pronósticos para apostar en San Marcos de Arica vs Rangers

Resultado del partido: San Marcos de Arica 2.32 Córners de Rangers: Más de 4.5 1.95 Total de tarjetas rojas: Más de 0.5 3.45

San Marcos quiere estirar su dominio total ante Rangers

San Marcos de Arica dominó el historial frente a Rangers durante esta temporada: ganó los tres enfrentamientos entre ambos, dos de ellos como visitante y uno en casa. Los dos duelos más recientes también fueron entre sí, en los que los Bravos del Morro marcaron cinco goles y dejaron su arco en cero.

Resultado del partido: San Marcos de Arica – 2.32 en Betano

Los Rojinegros buscarán remontar la serie a través de los córners

En 11 de los 15 compromisos que disputaron como visitantes en la Primera B 2025, los Rojinegros registraron más de cuatro saques de esquina a favor.

Por su parte, el cuadro de Arica recibió al menos cinco córners en nueve de sus 15 partidos como local durante la temporada.

Córners de Rangers: Más de 4.5 – 1.95 en Betano

Alta tensión: fuerte tendencia a expulsiones en ambos equipos

En 12 de los últimos 19 partidos de San Marcos de Arica, y en ocho de los anteriores 11 encuentros de Rangers de Talca, se mostró al menos una tarjeta roja.

Total de tarjetas rojas: Más de 0.5 – 3.45 en Betano

Cuotas en San Marcos de Arica vs Rangers

San Marcos de Arica vs Rangers: últimos partidos