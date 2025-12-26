Pronósticos Nottingham Forest vs Manchester City: ¿seguirán los Ciudadanos con su racha ganadora?

RedGol trae los pronósticos deportivos destacados para apostar en Nottingham Forest vs Manchester City por la jornada 18 de la Premier League.

Este sábado, desde las 9:30 horas, en el City Ground, Nottingham Forest recibirá al Manchester City por la jornada 18 de la Premier League 2025/26. Los Ciudadanos de Pep Guardiola intentarán estirar su seguidilla positiva a nueve victorias consecutivas entre todas las competiciones, mientras siguen de cerca al Arsenal, del que apenas los separan dos puntos. El dueño de casa, en tanto, ronda la zona de descenso, aunque mantiene una ventaja de cinco unidades sobre el puesto 18, por lo que sabe que no puede dejar escapar puntos en su estadio.

En la previa del duelo, nuestro especialista te brinda tres pronósticos destacados para que los tengas en cuenta antes de realizar tus apuestas en la Premier League.

Pronósticos para apostar en Nottingham Forest vs Manchester City

Resultado final: Manchester City + Anotará en cualquier momento: Erling Haaland 1.95 Ambos equipos anotarán: No 2.10 Tiros de esquina de Manchester City: Menos de 5.5 1.83

Haaland, a un paso de los 150 goles con el Manchester City

Erling Haaland alcanzará los 170 partidos con los Citizens en la visita al City Ground y está a solo un tanto de llegar a los 150 desde su arribo al club.

El noruego atraviesa un momento demoledor: registró dos dobletes en sus últimas dos presentaciones ligueras y acumula 19 goles en 17 encuentros de Premier League. A ello se suman seis conquistas en sus seis apariciones por la Champions League. Además, en los últimos cuatro partidos en los que se hizo presente en el marcador, el Manchester City terminó quedándose con la victoria.

Resultado final: Manchester City + Anotará en cualquier momento: Erling Haaland – 1.95 en bet365

No marcan ambos, una tendencia compartida

En siete de los últimos ocho partidos de Nottingham Forest, no anotaron ambos equipos.

En cuatro de los anteriores cinco encuentros de Manchester City, no se registraron anotaciones de los dos bandos.

Ambos equipos anotarán: No – 2.10 en bet365

El City domina el juego pero no los córners

El conjunto dirigido por Pep Guardiola se caracteriza por monopolizar la posesión y generar numerosas ocasiones de gol. Sin embargo, ese dominio no siempre se traduce en un gran volumen de tiros de esquina a favor.

De hecho, en seis de sus ocho compromisos como visitante en la liga, el Manchester City no logró superar la barrera de los seis córners.

Tiros de esquina de Manchester City: Menos de 5.5 – 1.83 en bet365

