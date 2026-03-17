Un impresionante triunfo logró el tenista chileno Tomás Barrios (119°), todo porque le permitió instalarse en el cuadro principal del Masters 1.000 de Miami, tras venir desde la qualy.

El chileno se impuso en esta oportunidad ante Aleksandar Vukic (93°), a venció con gran contundencia en sets corridos por un marcador de 6-3 y 7-5, lo que le permitió el gran salto.

Con esto, nuestro país sumará a su segundo representante en el Master de Miami, donde acompañará a Alejandro Tabilo (41°) en el gran sueño de dar un golpe a nivel mundial.

Tomás Barrios sigue haciendo historia en el tenis. (Photo by Matthew Stockman/Getty Images)

ver también Tomás Barrios sigue en carrera: el único chileno que avanza en la qualy del Masters 1000 de Miami

Tomás Barrios se hace grande en Miami

Tomas Barrios ha tenido unas movidas últimas horas, porque en la noche del lunes dejó en el camino al norteamericano Nishesh Basavareddy (198°) por un marcador de 6-3 y 6-2, lo que le permitió avanzar en la qualy.

Por lo mismo, hoy le toco la hora de la verdad ante Aleksandar Vukic, a quien venció en el primer set sin problemas, aunque tuvo más inconvenientes en la segunda parte.

Publicidad

Publicidad

El australiano era uno de los grandes favoritos para tomar el puesto en el cuadro principal, pero se encontró ante un Barrios que venía con la esperanza y las ganas de meterse en grande.

Para este miércoles, aproximadamente a las 12.00 horas, se espera el estreno de Tabilo, quien debe enfrentar al argentino Francisco Comesaña (82°).