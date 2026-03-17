Tomás Barrios sigue en carrera: el único chileno que avanza en la qualy del Masters 1000 de Miami

Un comienzo de dulce y agraz tuvo el chileno en el Masters 1000 de Miami. Esto debido a que solo Tomás Barrios logró avanzar en el debut y sigue soñando con meterse en el cuadro principal.

El nacido en Chillán y ahora 119° del mundo superó a Nishes Basavareddy (198°) por p-3 y 6-2. Por lo que fue el único chileno que pudo celebrar en el arranque de semana.

ver también Arabia Saudita y la ATP mueven el tablero: El Chile Open queda en alerta

Ahora su segundo partido de Qualy está programado para eso de las 16:30 horas. El rival saldrá del duelo entre australiano Aleksandar Vukic (93º) y el británico Billy Harris (138º).

Tomás Barrios se ilusiona con entrar al cuadro principal del Master de Miami

Nico Jarry extiende su mala racha

Nicolás Jarry no puede cortar la sequía de triunfos y ahora sumó su 13° derrota consecutiva. El tenista 152° ahora cayó ante el italiano Mattia Bellucci (64°) por 6-3 y 6-1.

ver también Larry Stefanky sorprende al mundo con declaración sobre Marcelo Ríos: “Su cabeza funcionaba…”

Lo que acabó rápidamente con el sueño de meterse en el torneo disputado en Miami. Por lo que ahora buscará su revancha en el Grand Prix que se disputa en Madrid.

Publicidad

Publicidad

En tanto, Cristian Garin (95°) corrió con la misma suerte. El nacional comenzó ganando la primera manga, pero no pudo sostener su ventaja. Finalmente quedó eliminado por los parciales de por 6-4, 4-6 y 2-6 ante Liam Draxl (147°) y también quedó eliminado del Masters de Miami.