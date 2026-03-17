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Tenis

Tomás Barrios sigue en carrera: el único chileno que avanza en la qualy del Masters 1000 de Miami

El tenista nacional superó a Nishes Basavareddy y sigue soñando con el cuadro principal. Jarry y Garin fueron eliminados.

Por Felipe Pavez Farías

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Barrios sigue soñando con el cuadro principal del Master de Miami
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTBarrios sigue soñando con el cuadro principal del Master de Miami

Un comienzo de dulce y agraz tuvo el chileno en el Masters 1000 de Miami. Esto debido a que solo Tomás Barrios logró avanzar en el debut y sigue soñando con meterse en el cuadro principal. 

El nacido en Chillán y ahora 119° del mundo superó a Nishes Basavareddy (198°) por p-3 y 6-2. Por lo que fue el único chileno que pudo celebrar en el arranque de semana. 

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Ahora su segundo partido de Qualy está programado para eso de las 16:30 horas. El rival saldrá del duelo entre australiano Aleksandar Vukic (93º) y el británico Billy Harris (138º). 

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Nico Jarry extiende su mala racha

Nicolás Jarry no puede cortar la sequía de triunfos y ahora sumó su 13° derrota consecutiva. El tenista 152° ahora cayó ante el italiano Mattia Bellucci (64°) por 6-3 y 6-1.

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Lo que acabó rápidamente con el sueño de meterse en el torneo disputado en Miami. Por lo que ahora buscará su revancha en el Grand Prix que se disputa en Madrid. 

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En tanto, Cristian Garin (95°) corrió con la misma suerte. El nacional comenzó ganando la primera manga, pero no pudo sostener su ventaja. Finalmente quedó eliminado por los parciales de por 6-4, 4-6 y 2-6 ante Liam Draxl (147°) y también quedó eliminado del Masters de Miami. 

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