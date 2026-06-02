El arquero del CF Montréal analizó lo que viene este sábado en Lisboa, y asegura que “tenemos que jugar con nuestra identidad y nuestros principios”.

Un duelo de nivel mundialista será el que sostendrá este sábado 6 de junio la Selección Chilena, cuando enfrente al último campeón de la UEFA Nations League, Portugal, en la localidad lisboeta de Oeiras. Un duelo que ya comienza a vivir el arquero Thomas Gillier.

En conversación con el enviado especial de RedGol Kenotrotamundos Skechers Fútbol, el actual jugador del CF Montréal afirmó que La Roja puede plantarse de igual a igual con el equipo de Cristiano Ronaldo, que sí jugará el Mundial 2026.

“En este proceso que estamos viviendo, es importante que podamos enfrentar a selecciones de altísimo nivel”, afirma Gillier quien apunta a la forma que deben jugar como Selección ante un rival del nivel que tiene Portugal.

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Gillier y Chile no tienen miedo a Portugal de Cristiano Ronaldo

“Para este partido contra Portugal tenemos que jugar con nuestra identidad, con nuestros principios y salir a competir al máximo nivel”, sostiene el ex Universidad Católica, quien incluso cree posible dar el golpe a la cátedra.

“Sabemos que Portugal es una selección difícil, pero tenemos muchos jugadores que tienen la calidad para enfrentar a este rival y poder plantarnos cara a cara sin ningún problema”, sentencia Gillier sobre las opciones de Chile en este duelo.

El enfrentamiento amistoso entre La Roja y Portugal, con la presencia en cancha de Cristiano Ronaldo se disputará este sábado 6 de junio desde las 13:45 horas (de nuestro país), en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras.

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En síntesis