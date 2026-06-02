El capitán argentino continúa recuperándose de una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo y no será considerado para el amistoso ante Honduras. Pese a ello, ya retomó los entrenamientos.

A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, Argentina afina los últimos detalles para defender el título conseguido en Qatar 2022. Sin embargo, la preocupación se instaló momentáneamente por la situación física de Lionel Messi, quien sufrió una lesión en las últimas semanas.

“Tras someterse a más pruebas médicas este lunes, el diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo”, señaló el parte médico difundido por Inter Miami.

Pese a ello, las noticias son alentadoras para la Albiceleste, ya que el capitán trasandino ya volvió a los entrenamientos y trabaja con normalidad, llevando tranquilidad tanto al cuerpo técnico como a los hinchas de cara a la cita planetaria.

Messi vuelve a las canchas

El medio Olé reveló que el 10 ya está entrenando nuevamente en Kansas, pero diferenciado del resto. “Como era de esperar: el objetivo es llegar en plenitud al debut en el Mundial”.

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Messi se sigue recuperando para llegar al Mundial. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

“Es algo que estaba y está dentro de los planes para que se repita incluso en los próximos días: arrastra una inflamación en el isquiotibial izquierdo, que está asociada a la fatiga por el esfuerzo físico”.

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Asimismo, señala que el jugador no estará en el partido amistoso contra Honduras programado para este 6 de junio. “Hay que dejar una puerta abierta para que integre un lugar en el banco”.

“Dependiendo de su evolución, habrá que ver si puede al menos sumar algunos minutos vs. Islandia”, señala el medio.

En síntesis:

Lionel Messi sufrió una sobrecarga y fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo según Inter Miami.

El capitán de Argentina ya regresó a los entrenamientos en Kansas con trabajo diferenciado.

El delantero no jugará el partido amistoso contra Honduras programado para el 6 de junio.

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