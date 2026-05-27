Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, se refirió a las molestias que complican a Lionel Messi a solo días del Mundial 2026.

Lionel Messi encendió todas las alarmas en Argentina. La imagen del capitán de la Albiceleste saliendo con molestias del partido de Inter Miami con Philadelphia Union, a solo semanas del Mundial 2026, tiene a todos en alerta.

“El diagnóstico inicial indica una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. El tiempo de recuperación para su regreso a la actividad física dependerá de su evolución clínica y funcional”, indica su parte médico.

Ante esta situación, al otro lado de la cordillera tuvieron que sacar la voz. Es así como Lionel Scaloni, entrenador de Argentina y quien todavía no presenta la nómina oficial para la Copa del Mundo, rompió el silencio.

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“Estábamos viendo el partido en el predio. Nos dimos cuenta de que pidió el cambio, que no estaba bien”, relató Scaloni a D Sports sobre cómo se enteró de la situación de su capitán.

Lionel Scaloni sigue con atención la recuperación de Messi | Getty Images

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Lionel Scaloni aborda la lesión de Messi previo al Mundial 2026: “Hay que esperar su evolución”

“Las primeras noticias no son tan malas. Lógicamente, a todos nos hubiese gustado que no le haya pasado nada. Ahora, a esperar qué evolución tiene“, añadió Lionel Scaloni en la entrevista.

“Nos hubiera gustado que llegue sin ningún tipo de problemas, pero no está siendo así con él y con la mayoría de jugadores que han tenido problemas”, sumó el DT, quien advirtió que “no están del todo recuperados. La meta nuestra es intentar recuperarlos y que lleguen lo mejor posible”.

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