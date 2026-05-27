Viral de relator/periodista cafetalero ninguneando al Capo de Provincia previo al partido. Ni se imaginó lo que pasaría horas después.

O’Higgins de Rancagua logró la hazaña en Colombia, se clasificó a los playoffs de Copa Sudamericana y de paso eliminó en su casa a Millonarios de Colombia. Los celestes siguen de fiesta y en el país cafetalero piden la cabeza del DT Fabián Bustos.

Pero uno de los virales del partido ocurrió justo antes del encuentro en Bogotá, donde la prensa local palpitaba el partido. Ahí, solo el empate le bastaba al equipo cafetalero para avanzar de ronda y eliminar al Capo de Provincia.

Y quien se robó las miradas en Chile fue Eduardo Luis López, relator y periodista, quien en La FM ninguneó al equipo celeste. Posteriormente se tragó sus palabras tras el triunfazo del Capo en Copa Sudamericana.

O’Higgins le calla la boca a relator colombiano

Eduardo Luis López ocupó su tribuna en La FM para hablar del Millonarios vs O’Higgins, en la previa. Ahí le restó importancia al equipo chileno y en acalorado debate dijo que las chances celestes eran mínimas.

“Ante este rival Falcao puede ser titular siempre. (O’Higgins) No es un rival de alta exigencia, cuando salta usted a la cancha de local, en la altura de Bogotá, contra este equipo chileno…”, ironizó el comunicador.

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Fue ahí que un compañero de panel lo aterrizó y dijo que “Millonarios después de ver lo que pasó con (Boyacá) Chicó está 60/40%”. Ahí reaccionó López y sacó pecho por los pergaminos del elenco colombiano.

ver también El baile de Omar Carabalí en la clasificación de O’Higgins en la Copa Sudamericana

“Nooo, 90/10 (%). La probabilidad de que O’Higgins le gane a Millonarios en Bogotá es del 10%”, cerró. Horas más tarde, el Capo de Provincia eliminó al Embajador en su casa y sacó pasajes a playoffs de Copa Sudamericana.

El video del ninguneo:

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