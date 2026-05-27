Los de Rancagua esperan rival para el repechaje en miras a los octavos de final, pero en Colombia tuvieron una noche de rumba.

O’Higgins logró un tremendo triunfo en su visita a Millonarios por 2-1, lo que le permitió quedar segundo lugar en la tabla de posiciones del grupo C y pasar al repechaje por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Por lo mismo, la celebración fue con todo en Bogotá con los jugadores del cuadro de Rancagua muy emocionados por lograr el primer objetivo, donde esperan el rival que vendrá desde un tercer puesto de la Copa Libertadores.

Pero uno que se robó las miradas en los festejos fue el portero Omar Carabalí, quien tuvo una destacada participación cuando se juega un lugar en el Mundial 2026 con Ecuador, que hizo bailar a todos sus compañeros y el registro quedó en video.

O’Higgins avanzó al repechaje de los octavos de la Copa Sudamericana. Foto: Leonardo Castaneda/VizzorImage/Photosport

O’Higgins vivió una fiesta en Colombia

Las redes sociales no ocultan nada en estos tiempos, algo que también corre para las celebraciones como la que tuvo O’Higgins tras su victoria en Colombia por la Copa Sudamericana.

Omar Carabalí fue el alma de la fiesta, con un particular baile en el bus que los retiró del estadio El Campín, lo que fue acompañado con las palmas y luces de parte de sus compañeros.

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Los registros fueron varios en las plataformas digitales en una noche que el cuadro de Rancagua se hizo fuerte en Sudamérica, con sus hinchas emocionados por la hazaña.

Ahora restará conocer al rival para el repechaje que le permita avanzar a los octavos de final del torneo internacional, con una campaña para aplaudir para el Capo de Provincia.

Mira el video: