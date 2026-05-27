“Me gustaría encontrar una pareja”: Carlos Caszely se abre a tener un nuevo amor

Carlos Caszely enviudó hace más de cuatro años y señala que hay momentos de soledad que no lo pasa bien, por lo que le gustaría tener una nueva compañera en su vida.

Carlos Caszely vivió el dolor más grande de su vida hace poco más de cuatro años, luego del fallecimiento de su esposa María de los Ángeles Guerra, producto de un cáncer.

El ex futbolista lleva esa herida en su corazón y con el paso del tiempo asegura que estar cerca de las actividades de Colo Colo lo ayuda a paliar ese dolor, al perder a la compañera de toda su vida.

Caszely se abre a tener un nuevo amor en su vida

Ha pasado un tiempo prudente desde su partida y Claudio Borghi, en Picado TV, le consultó si ha pensado en rehacer su vida sentimental a sus 75 años.

Carlos Caszely escribió un libro de poemas a su esposa tras su fallecimiento

“Perdona la pregunta, y si quieres putearme me puteás. Pero después de estos cuatro años y tanto, ¿no pensaste en hacer otra vez pareja?”, fue la consulta del Bichi.

El Rey del Metro Cuadrado, que estaba acompañado en el espacio por su hijo Enzo Piero, fue enfático en su respuesta. “No me dejan”, declaró y se produjo una dinámica entre los dos Caszely y Borghi.

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Borghi: ¿Quién no te deja?

Carlos Caszely: Estos… (refiriéndose a sus hijos)

Borghi: Pero si esos ya están casados todos

Piero Caszely: Acá deberían estar mis hermanas, ellas son. Yo no entro en esa dinámica.

Carlos Caszely: Se está haciendo el tonto. Pero sí, me gustaría encontrar una pareja. De verdad. Porque entre las 6 y las 9 me complica más que nada, estoy solo. Me gustaría ir a un café, al cine, al teatro.

Piero Caszely: Baja cuatro pisos, vivimos en el mismo lugar.

Borghi: No quiere ir con vos, hue… (risas)

Carlos Caszely: Imagínate ir de la mano de él.

Al máximo goleador de Colo Colo incluso se le consultó si buscaría pareja en una app de citas, algo que se usa constantemente en la actualidad. “No entraría a Tinder, con esta cuestión de la IA…”, manifestó Caszely.

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