Arturo Vidal y Gary Medel se volvieron a juntar tras el clásico, donde se rieron del autogol que marcó el King ante U. Católica.

La reunión entre Arturo Vidal y Gary Medel fue uno de los momentos más destacados del clásico en el Claro Arena. Tras el triunfo de Colo Colo sobre U. Católica, ambos se juntaron a conversar en el túnel.

Los campeones de América con la Roja y vigentes ídolos de sus respectivos equipos dejaron de lado toda rivalidad para ponerse al día. Y no se quedaron ahí, porque ahora se volvieron a juntar.

Este martes, Vidal y Medel participaron de una transmisión en vivo a través de Instagram. Ahí, el King le preguntó al Pitbull cómo está U. Católica para la Copa Libertadores y también hablaron del pasado clásico.

“¿Cómo está el equipo para el jueves?“, consultó el jugador de Colo Colo. “Bien, máquina los cabros. Pucha, yo vengo de una lesión. Ya empecé a correr y todo eso, pero hay que cuidarse más a esta edad“, confesó Medel.

Arturo Vidal se tomó con humor su autogol en el clásico | Photosport

ver también Amigos de mil batallas y rivales: el emotivo encuentro de Vidal y Medel en el clásico de Colo Colo y la UC

“¿Por qué tan feliz? ¿Por el gol?”: Gary Medel se ríe con Arturo Vidal tras el clásico

“Anda con calma, no te apures. Recupérate bien, hermano“, fueron las palabras de aliento de Arturo Vidal. “¿Y tú, bien?“, preguntó Gary Medel.

Publicidad

Publicidad

Ahí, el King pilló el momento justo para molestar a su excompañero. “Yo bien, feliz, hermano“, se rio, aludiendo el clásico. “¿Por qué tan feliz? ¿Por el gol?“, preguntó el Pitbull, desatando las risas de ambos.

“Quedé en la historia con dos autogoles seguidos“, bromeó el volante de Colo Colo, quien marcó ante Ñublense y U. Católica en arco propio. “Ya que eres histórico, quieres quedar en la historia de todo“, contestó Medel.