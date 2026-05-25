Así fue el encuentro de Arturo Vidal y Gary Medel en el triunfo de Colo Colo ante la Católica en el clásico del Claro Arena.

Colo Colo se quedó con el primer clásico frente a Universidad Católica en el estadio Claro Arena. Fue triunfo por 1-2 para los albos con autogol de Arturo Vidal recién iniciado el duelo (7′) y doblete de Javier Correa (41′ y 45′).

Durante el duelo y finalizado el encuentro hubo incientes. Incluso Vicente Bernedo, Daniel González, Joaquín Sosa y Javier Méndez vieron tarjeta amarilla por los amagos de pelea. Entre otros encontrones.

Pero hubo otro encuentro, y mucho más amistoso. De hecho, de dos íntimos de mil batllas y un par de décadas…

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El encuentro de Vidal y Medel en el Claro Arena

Terminado el partido, las cámaras de TNT Sports captaron a Gary Medel y Arturo Vidal conversando de forma amena, tal amigos y rivales.

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En las imágenes se vio a Medel, quien no pudo entrar en la nómina cruzada, ubicado en el sector de camarines de Colo Colo. Ahí conversó con Vidal para luego sellar la despedida con un caloroso abrazo.

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Ambos sonrieron, mientras se logró escuchar el “saludos a la familia” del Rey Arturo a su Pitbull. Medel por su parte tomó camino hacia el vestuario local del Claro Arena.

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La Católica vuelve a la cancha este jueves 28 de mayo como visita contra Boca Juniors por Copa Libertadores. Colo Colo visitará a La Serena el sábado 30 por la Liga de Primera.

Resumen:

-Colo Colo ganó 1-2 a Universidad Católica con un doblete de Javier Correa.

-Arturo Vidal y Gary Medel se saludaron afectuosamente tras el partido en camarines.

-28 de mayo Universidad Católica visitará a Boca Juniors por la Copa Libertadores.