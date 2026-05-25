La victoria del Cacique ante Universidad Católica lo aleja en la cima y lo deja a nada de cerrar el primer semestre mucho mejor que como lo hizo el último en alzar el título. Tienen más ventaja de sus escoltas.

Colo Colo dio un golpe clave en la parte alta y se escapa en el liderato de la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026. El triunfo del Cacique ante Universidad Católica lo aleja de sus escoltas en lo más alto del torneo, pero no es lo único, ya que también amenazan los números del último campeón del fútbol chileno: Coquimbo Unido.

En 2025, los Piratas alzaron el título del torneo después de una campaña histórica y en la que sacaron una amplia ventaja en la recta final. Sin embargo, el Eterno Campeón parece estar arruinando ese hito luego de quedar a un triunfo con dos fechas más por jugar para superar a los Aurinegros y su primera rueda del año pasado.

El elenco del norte terminó el primer semestre con 32 puntos, 19 goles a favor y 7 en contra. Un registro que el Cacique puede sepultar y que tiene a los hinchas más que ilusionados con ser campeones en la campaña 2026.

Colo Colo está a un triunfo de superar la primera rueda del Súper Coquimbo

Colo Colo está intratable y defendió el liderato ante Universidad Católica para escaparse. El Cacique va con todo a pelear por el título y hay un dato no menor que lo ilusiona ante las chances de superar la primera rueda que hizo el Súper Coquimbo Unido en 2025.

Colo Colo puede terminar la primera rueda mucho más arriba de lo que lo hizo Coquimbo Unido. Foto: Photosport.

El año pasado, los Piratas fueron el “Campeón de invierno” con 32 puntos, igualados con Audax Italiano pero en la punta por diferencia de gol de +12. Estos números le terminaron dando el torneo mucho antes del final a los Aurinegros y ahora entusiasma a los albos.

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Esto, ya que luego de vencer a Universidad Católica, Colo Colo llegó a las 30 unidades en la primera rueda del 2026. Con 22 goles a favor y 10 en contra, el Cacique también tiene un +12 pero con chances de terminar mucho mejor.

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¿La razón? Al Eterno Campeón todavía le quedan dos partidos pendientes para finalizar el primer semestre del torneo. Deportes La Serena este 30 de mayo desde las 15:00 horas y Cobresal de local el 13 de junio a partir de las 17:30 horas son los desafíos que le quedan para dar el golpe.

Habrá que esperar para ver si es que la victoria ante la UC fue ese partido desde el que no pararán hasta bajar una nueva estrella. Eso sí, la segunda parte del año puede traer sorpresas y bien lo saben en el Monumental, donde aún celebran la remontada de 10 puntos a la U en 2024.

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Encuesta¿Podrá Colo Colo ser campeón a fin de año? ¿Podrá Colo Colo ser campeón a fin de año? Ya votaron 0 personas

Colo Colo espera mantenerse a distancia de sus escoltas y así soñar de verdad con ser campeón de la Liga de Primera. El Cacique va con todo y ruega que las cosas salgan bien para poder tener su revancha después de un centenario para el olvido.

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Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

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En resumen, Colo Colo