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Liga de Primera

Triunfo de Colo Colo sobre Católica en el clásico rompe récord de audiencia en TNT Sports

La victoria por 2-1 de los albos en el Claro Arena se metió de lleno entre los partidos más vistos en la historia de la señala televisiva.

Por Patricio Echagüe

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El Cacique ganó un partido que se metió en la historia de TNT Sports.
© Colo Colo.El Cacique ganó un partido que se metió en la historia de TNT Sports.

Colo Colo dio un golpe de autoridad en su visita a Universidad Católica. El Cacique superó por 2-1 a los cruzados en el Claro Arena y sumó tres puntos de oro que lo afianzan como el absoluto líder en esta Liga de Primera 2026 tras 13 fechas jugadas.

Aunque ojo, no solo los albos sacan cuentas alegres tras este partido, ya que también lo hace TNT Sports por el tremendo récord de audiencia que tuvo el compromiso jugado en la precordillera.

Y es que el primer partido jugado entre ambos elencos en el Claro Arena fue el Clásico Albo-Cruzado más visto en la historia del canal, metiéndose además de lleno entre los partidos más vistos en la señal televisiva.

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La primera visita de Colo Colo al Claro Arena entra en la historia

De acuerdo a datos entregados por TNT Sports, el choque entre Universidad Católica y Colo Colo el pasado domingo marcó 19,12 puntos de rating en hogares con cable, consolidándose con esto partido más visto entre ambos equipos.

Los diez partidos más visto en la historia de TNT Sports.

Los diez partidos más visto en la historia de TNT Sports.

Además, el triunfo albo registró un 95,5% de share entre canales deportivos, lo que refleja el alto interés del partido disputado en el Claro Arena. Esto, obviamente, viene de la mano en que se jugó en horario prime siendo el último de la fecha 13 de la Liga de Primera 2026.

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Para cerrar, el 2-1 de los albos sobre la UC fue el cuarto partido más visto en la historia de TNT Sports y antiguo CDF. Solo fue superado en rating por tres ediciones del superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile en los últimos años.

El próximo partido de Colo Colo

Ahora el Cacique jugará ante Deportes La Serena el sábado 30 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio La Portada. Este duelo será válido por la fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

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En síntesis

  • TNT Sports registró un récord histórico de audiencia en el clásico entre Católica y Colo Colo.
  • El partido disputado el pasado domingo marcó 19,12 puntos de rating en hogares con cable.
  • El triunfo albo fue el cuarto partido más visto en la historia de la señal televisiva.
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