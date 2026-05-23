A través de la señal de TNT Sports y HBO Max se presentarán diversas opciones tanto para los cruzados como albos.

El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo comenzó la cuenta regresiva. Este domingo 24 de mayo el Estadio Claro Arena será el recinto que reciba el duelo 189 entre cruzados y albos.

Los dirigidos por Daniel Garnero llegan entonados tras el triunfo ante Barcelona de Guayaquil en Copa Libertadores, pero no quieren desentonar en la fecha 13 de la Liga de Primera y menos con su gente.

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“El plantel tiene que estar preparado, lo dijimos el primer minuto de la pretemporada. Hay que estar listo para ganar, siempre tenemos que estar así”, enfatizó el DT de la UC por lo que promete equipo estelar ante el Cacique.

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Por su parte en Colo Colo quieren estirar la ventaja y no soltar el liderato. Así que se preparan para jugar con el cuchillo entre los dientes. Lo que recalcó Arturo Vidal que ya estudió un posible duelo con Fernando Zampedri.

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“Si me toca de central tengo estudiado al Toro. Sé lo oportunista que es, sé lo goleador que es, estamos preparados y tengo que seguir estudiando a Católica si me toca jugar”, indicó.

¿Dónde ver el clásico entre Universidad Católica y Colo Colo?

El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo está programado para este sábado 24 de mayo a las 18:00 horas. El árbitro será José Cabero y tendrá la tarea de impartir justicia en el Claro Arena.

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Ahora los fanáticos tendrán al menos tres opciones para seguir el clásico que es el gran atractivo de la fecha 13.

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La transmisión por TNT Sports Premium y HBO Max comienza desde las 17:00 horas. El partido será relatado por Patricio “Grillo del Gol” Barrera, acompañado por Claudio Borghi y Gonzalo Jara.

Ahora en HBO Max también estará disponible la “Señal del Hincha” para cada equipo. Para los cruzados relatará Mario Palominos y estará acompañado por Cristián Donoso y Kike Acuña. Para los albos estará Patricio Ocampo, el YouTuber “Quintana” y Gabriel “Coca” Mendoza.