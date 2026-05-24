Julio Rodríguez le sacó la foto al portero de la UC junto a Redgol, analizando sus errores dentro y fuera de la cancha.

Un caliente clásico fue el que se jugó en la Liga de Primera 2026, con triunfo por un marcador de 2-1 de Colo Colo sobre Universidad Católica, en el estadio Claro Arena.

Uno de los protagonista y que más se le salió la cadena fue el portero Vicente Bernedo, el portero de los cruzados que lideró la gran mayoría de las peleas que hubo tras el choque.

Por lo mismo, fue Julio Rodríguez, quien conversó con Redgol, para analizar futbolísticamente y fuera de la cancha la actitud del arquero en el clásico que perdieron.

Vicente Bernedo fue protagonista dentro y fuera de la cancha en el clásico. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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Julio Rodríguez le llama la atención a Bernedo: “Se le pasaron las revoluciones”

Fue el formador de Claudio Bravo quien le sacó la foto a Vicente Bernedo con su actuación en el clásico de Universidad Católica contra Colo Colo, que encendió el fútbol chileno.

“Creo que empezó desde el segundo gol, o el primero, que le pegó un pelotazo a alguien. No creo que sea intencional, pero ahí mentalmente se fue del partido y después ya estaba con la rabia de perder, pero me da la impresión que hizo cosas buenas y malas“, explicó.

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“Por ejemplo, el segundo gol de Correa estaba muy mal posicionado y le hacen el gol al primer palo. Sale mucho y deja muchos espacios donde puede pasar el balón. Tuvo responsabilidad, pero Colo Colo tampoco llegó tanto”, detalló.

Otro punto fueron sus momentos de furia, donde se cruzó con varios de los jugadores de Colo Colo, en algo que lamentó Rodríguez, pero que se queda con lo futbolístico.

“Se le pasaron las revoluciones después porque Colo Colo no llegó ninguna vez y en un abrir y cerrar de ojos le hicieron dos goles. Él sale mucho, no tiene para qué, porque Correa iba marcado, no estaba solo, estaba como 8 metros fuera del arco, para qué”, finalizó.

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