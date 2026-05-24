Vicente Bernedo y Leandro Hernández se dieron y no consejos luego de la anotación alba.

Universidad Católica y Colo Colo protagonizan un entretenido partido en el Claro Arena, en el cual se impone de forma momentánea los Albos gracias a un doblete de Javier Correa.

Los Cruzados abrieron la cuenta luego de una buena jugada de Juan Francisco Rossel, que terminó en un desafortunado autogol de Arturo Vidal. Claro que al final de la primera parte, Javier Correa con un doblete dio vuelva el marcador y dejó 2-1 todo antes del descanso.

La pelea entre los jugadores de la UC y Colo Colo

Cuando Universidad Católica mejor jugaba y mandaba en el tablero, Javier Correa sacó un furioso derechazo que se clavó en el segundo palo de Vicente Bernedo. Golazo en los 41 minutos para poner el 1-1.

El arquero de la UC quedó sin reacción y tras el tanto, tiró un pelotazo. Con intención o no, este le pegó a Leandro Hernández y el delantero de los Albos no se lo tomó de buena manera. Este fue a encarar al meta cruzado no en buenos términos.

Imagen: TNT Sports

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Bernedo y Hernández terminaron a los agarrones y solo la intervención de sus compañeros evitó que los hechos pasaran a mayores. José Cabero optó por una decisión salomónica y amonestó a ambos jugadores involucrados en el conflicto.

Colo Colo se fue al descanso en ventaja por 2-1 gracias a otro gol de Javier Correa. De esta manera, los Albos están ampliando su importante ventaja en la cima de la Liga de Primera.

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ver también Javier Correa se matricula con un doblete en el clásico de U Católica vs Colo Colo

Universidad Católica por su parte está obligada en la segunda parte a dar vuelta el marcador para impedir que los Albos se les alejen a 10 puntos en la tabla de posiciones. Ha sido un partidazo el clásico en la primera parte.