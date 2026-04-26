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Clásico Universitario

Johnny Herrera repasa a Vicente Bernedo por el gol que le hizo Lucero: “Era una pelota fácil”

El ex arquero criticó la reacción del meta de Universidad Católica en lo que terminó siendo el 1-0 definitivo para la U en el Clásico Universitario 202.

Por Patricio Echagüe

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Bernedo fue gran responsable del 1-0 de la U en el Estadio Nacional.
© Photosport.Bernedo fue gran responsable del 1-0 de la U en el Estadio Nacional.

Universidad Católica vivió un amargo Clásico Universitario 202 del fútbol chileno. Los cruzados cayeron por 1-0 en el Estadio Nacional y se quedaron con las manos vacías en esta fecha 11 de la Liga de Primera 2026.

Pese a las expectativas puestas por los hinchas de la franja en el equipo de Daniel Garnero, lo cierto es que hubo rendimiento individuales muy bajos que dan a entender esta dura derrota ante uno de sus clásicos rivales.

Sin ir más lejos, en el solitario gol de Juan Martín Lucero quedaron desnudadas algunas fallas defensivas. Esto fue apuntado por Johnny Herrera, quien en su calidad de comentarista en Todos Somos Técnicos de TNT Sports se lanzó directamente contra Vicente Bernedo.

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Herrera apunta contra Bernedo tras la derrota de Universidad Católica

El emblema de Universidad de Chile aseguró tras el partido que “mira donde te cabecea Lucas Barrera. Vicente Bernedo está muy metido en el arco, algo que de hecho le recriminan después del gol de Lucero”.

“A Bernedo le cabecean a dos metros de él, en el área chica. Era una pelota fácil para atreverse a salir”, concluyó el ex arquero en TNT Sports.

Vicente Bernedo reaccionó tarde en la jugada que terminó siendo el 1-0 de la U sobre Universidad Católica. | Foto: Photosport.

Vicente Bernedo reaccionó tarde en la jugada que terminó siendo el 1-0 de la U sobre Universidad Católica. | Foto: Photosport.

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Con esta derrota la UC se quedó estancada en el quinto puesto con 17 puntos. Está a cuatro puntos del líder Deportes Limache, justamente su próximo rival en la Liga de Primera 2026 el sábado 16 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.

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En síntesis

  • Universidad Católica perdió 1-0 ante la U en la fecha 11 de la Liga.
  • El comentarista Johnny Herrera criticó al arquero Vicente Bernedo por el gol de Lucero.
  • La UC enfrentará a Deportes Limache el 16 de mayo en el Estadio Lucio Fariña.
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