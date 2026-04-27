Es uno de los temas del fútbol chileno que ha ganado más atención mediática. Hablamos de la lesión del portero de Colo Colo, Fernando De Paul, que obligó el DT a mover el naipe y decidirse por Gabriel Maureira como remplazo. Algunos, pese a ello, piden un “1” con más experiencia.

Ahí fue cuando sonó el nombre de Brayan Cortés. El meta de Argentinos Juniors está a préstamo en el cuadro trasandino, por lo que, desde Colo Colo habrían sondeado su regreso anticipado. Todo bajo un manto de secretismo considerable.

La movida, que apuntaba a una Operación Retorno, se veía reforzada por una información que Coke Hevia lanzó en el programa Pauta de Juego. Según el periodista, en Argentinos Juniors le deberían tres meses de sueldo al portero nacional.

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Revuelo y contrarrespuesta

Desde Argentina reaccionaron a los dichos de Coke Hevia. De hecho, Argentinos Juniors señaló que “el primer equipo se encuentra al día con el cumplimiento de sus obligaciones contractuales” con Brayan Cortés.

Pese a ello, el periodista chileno contratacó y soltó una nueva información que vendría a poner de nuevo en duda el pago del salario de Brayan Cortés. “Me llegó de rebote, entonces fui a averiguar sobre el tema, porque muchos periodistas andaban diciendo que esto era falso”, empezó diciendo Coke Hevia en Pauta de Juego.

“Me respondieron: ‘No poh, no son los ingresos que van en AFA, por eso’. Dejémoslo hasta ahí no más”, cerró Coke Hevia, quien reafirmó que hay una deuda con Brayan Cortés desde Argentinos Juniors.

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Brayan Cortés tiene problemas en Argentinos Juniors | Photosport

En resumen…

El técnico de Colo Colo eligió a Gabriel Maureira para reemplazar al lesionado Fernando De Paul.

El periodista Coke Hevia denunció que Argentinos Juniors adeuda tres meses de sueldo a Brayan Cortés.

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Argentinos Juniors emitió un comunicado oficial afirmando que el portero se encuentra al día contractualmente.