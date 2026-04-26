Buen triunfo de Colo Colo en el Ester Roa. El cuadro albo venció por 2-1 a la Universidad de Concepción, en un partido apretado. Los regresos al gol de Maximiliano Romero y Javier Correa fueron parte de las cosas más resaltables del encuentro.

Sin embargo, no fueron las únicas. Algo que llamó fuertemente la atención fue la titularidad de Gabriel Maureira, meta de Colo Colo que por primera vez en su vida es titular en un partido de la máxima categoría del fútbol chileno.

En ese sentido, poco o nada se le puede reprochar al joven portero, que tuvo un desempeño más que aceptable. Eso sí, muchos temen por la juventud, sobre todo en un puesto tan importante como la portería.

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Aseguran que De Paul será baja todo el año

Pese a que se estima que la ausencia de Fernando De Paul puede variar entre los dos y tres meses, aún no hay un análisis oficial. Esto, porque el meta se someterá a una intervención quirúrgica este martes 28 de abril.

Según dijo Edson Figueroa en el postpartido de Colo Colo, los tiempos podrían ser aún más largos de lo que se estima. “Lo del Tuto puede ser seis meses y quizás todo el año. No sé si va a volver a jugar esta temporada“, sentenció el periodista y fanático del Cacique.

Esta situación abre el debate entre los hinchas. ¿Debe Colo Colo traer un arquero con experiencia o simplemente quedarse con Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva? Hay fervientes defensores de una y otra posición.

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Fernando De Paul se ganó el puesto de primer arquero gracias a sus actuaciones | Photosport

En resumen…

Colo Colo venció 2-1 a Universidad de Concepción con goles de Romero y Correa.

El portero Gabriel Maureira debutó como titular profesional en la máxima categoría chilena.

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Fernando De Paul será operado el 28 de abril y podría ser baja seis meses.