Colo Colo volvió al triunfo y celebró frente a U. de Concepción en la fecha 11 de la Liga de Primera. En la Región del Biobío, el agónico gol de Javier Correa y el gran debut de Gabriel Maureira fueron claves.

Este domingo, el joven portero de 19 años se ganó toda la atención al hacer su debut como titular en Colo Colo. Hizo una buena presentación, se emocionó en el pitazo final y recibió el abrazo de sus compañeros.

En conferencia de prensa, Fernando Ortiz valoró su actuación y destacó que “me incliné más por él porque creo que en esta clase de partidos él podía resaltar sus características“.

Creo que funcionó en muchos sentidos. Él está preparado para afrontar y estar en el arco de Colo Colo. Merecido lo tiene a base de su trabajo, tiene todo el apoyo nuestro y de sus compañeros“, sumó el DT.

Gabriel Maureira convenció en su debut como titular en Colo Colo | Photosport

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El tierno momento entre Daniel Morón y Gabriel Maureira en Colo Colo

Entre todos los momentos que vivió Gabriel Maureira, uno de los más especiales se dio cuando el partido contra U. de Concepción ni siquiera iniciaba.

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Minutos antes de que comenzara el encuentro, Daniel Morón tomó del hombro al portero, lo apartó y comenzó a darle consejos y aliento para el partido que iba a disputar en el Ester Roa Rebolledo. Así lo captó TNT Sports.