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En La Lupa

Jorge Kike Acuña se la juega por completo con un popular negocio: “Estoy con una tienda Panini”

El ex seleccionado chileno estuvo como invitado en el programa En La Lupa de RedGol y habló de su presente.

Por Carlos Silva Rojas

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Jorge Kike Acuña tiene una tienda oficial de Panini.
© GeminiJorge Kike Acuña tiene una tienda oficial de Panini.

Uno de los buenos volantes de contención que tuvo el fútbol chileno en las últimas décadas fue Jorge Acuña, quien tocó techo en su carrera defendiendo los colores de Feyenoord en Países Bajos.

El ex seleccionado nacional vivió polémicas adentro y afuera de la cancha, con un cambio de equipo que aún es recordado, porque a pesar de estar identificado por Universidad Católica aceptó una propuesta y jugó por Universidad de Chile.

El Kike está un poco alejado del fútbol, de hecho, en conversación con el programa En La Lupa de RedGol habló de su emprendimiento, donde apostó gran parte de su patrimonio y espera tener retorno gracias al Mundial.

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Kike Acuña se la juega para el Mundial con una tienda oficial de Panini

Jorge Kike Acuña, que dirigió a Unión San Felipe y Santiago City, ahora está dedicado a los negocios y se la jugó con una tienda oficial de Panini, pensando en la venta de álbumes de cara al Mundial de 2026.

“Estoy disponible si me llama un equipo para dirigir, pero tendría que analizarlo de todas formas, porque igual tengo otras cosas por fuera”, dijo el volante a nuestro programa de Youtube con Cristián Basaure.

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“Me ha costado mucho poder levantarme, salir adelante. Hoy estoy con una tienda Panini, viene el Mundial de Fútbol, me llega el álbum y aposté todo para ese proyecto. Dejar ese proyecto no es simple, tendría que pensarlo”, contó Acuña.

Jorge Kike Acuña espera tener buenos dividendos económicos en la Copa del Mundo, debido a que muchos coleccionistas invierten su dinero en las figuritas del popular álbum Panini del Mundial.

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En síntesis

  • Jorge Acuña inauguró una tienda oficial Panini para el Mundial de 2026.
  • Unión San Felipe y Santiago City fueron los clubes que dirigió anteriormente.
  • Kike Acuña invirtió su patrimonio en el proyecto de álbumes coleccionables Panini.
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