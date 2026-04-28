El Mundial 2026 verá nacer una nueva regla que nadie imaginaba y que fue llamada “Ley Vinícius”, luego del acto racista que sufrió el brasileño por parte de Gianluca Prestianni en la Champions League.

En una reunión especial celebrada en Vancouver, Canadá, la IFAB (institución que vela por las reglas del fútbol) aprobó por unanimidad dos enmiendas que buscan cortar de raíz conductas discriminatorias.

De esta manera, los jugadores que se tapan la boca en situaciones de confrontación con sus oponentes no serán perdonados por los árbitros y recibirán una tarjeta roja inmediatamente.

“A discreción del organizador de la competición, cualquier jugador que se tape la boca en una situación de confrontación con un oponente podrá ser sancionado con tarjeta roja”, señala el comunicado de la IFAB.

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El problema de Prestianni con Vinícius llevó a la creación de una nueva regla

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Tarjeta roja para quienes salgan de la cancha por protesta

La segunda modificación que hizo la INAB tiene que ver con la protección hacia los árbitros, pues los jugadores ahora no podrán hacer un reclamo airado saliendo del terreno de juego.

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“El árbitro podrá sancionar con tarjeta roja a cualquier jugador que abandone el terreno de juego en protesta por una decisión arbitral”, indican en la circular.

De hecho manifiesta que “también se aplicará a cualquier miembro del cuerpo técnico que incite a los jugadores a abandonar el terreno de juego”, para que bajen las revoluciones.

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Las modificaciones se comunicarán a los 48 equipos participantes en la Copa del Mundo 2026 durante las próximas semanas para que se lo hagan saber a los futbolistas.