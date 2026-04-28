El sueño de los hinchas de Colo Colo de la remodelación del Estadio Monumental está un paso más cerca de convertirse en realidad. El club oficializó una alianza comercial que concretará el nuevo recinto en la comuna de Macul.

Por medio de un comunicado, la institución reveló la empresa que liderará la representación comercial en busca de obtener el naming rightque permita concretar la renovación del recinto que ya tiene más de 37 años de existencia.

Se trata de la estadounidense Playfly Sports, que trabajará a la par con Blanco y Negro por los próximos dos años para modernizar el Monumental y convertirlo “en el estadio más grande de Chile“, con una capacidad de 60 mil espectadores.

ver también Playfly Sports: la empresa que corre con ventaja para iniciar la remodelación del Monumental

Colo Colo da primer paso oficial al sueño del nuevo Monumental

“Nuestro objetivo es ayudar al club a convertir al Estadio Monumental en el estadio de fútbol más moderno de Chile, y en uno de los grandes escenarios del fútbol a nivel mundial, capaz de albergar competiciones internacionales de primer nivel”, señaló Jessi Sanchez, Vicepresidente Senior de Consultoría

y Valoración en Playfly Sports.

Según Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, “nos inclinamos por Playfly debido a su enfoque de ventas integral, profundamente alineado con nuestras

necesidades y enfocado en aprovechar cada aspecto de la organización”.

“Tienen experiencia en algunos de los programas comerciales de estadios más relevantes a nivel global, y puede apoyarnos en la construcción de un programa comercial que esté a la altura de nuestras expectativas. Estamos muy entusiasmados de trabajar juntos para recibir a cientos de miles de nuevos

hinchas en nuestro estadio cada año”, agregó.

Publicidad

Publicidad

El Estadio Monumental de Colo Colo será totalmente remodelado (Photosport)

En síntesis

Colo Colo firmó con la empresa Playfly Sports para gestionar el naming right y financiar la remodelación del recinto.

para gestionar el naming right y financiar la remodelación del recinto. El objetivo es ampliar la capacidad a 60 mil espectadores , convirtiéndolo en el estadio más grande y moderno de Chile.

, convirtiéndolo en el estadio más grande y moderno de Chile. La alianza contempla un plan de trabajo de dos años para atraer inversiones y elevar el estándar del Monumental a nivel mundial.

¿Cuándo juegan los albos?

En duelo pendiente por la novena jornada en Liga de Primera, Colo Colo recibirá al campeón Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, este domingo 3 de mayo desde las 17:30 horas.

Publicidad