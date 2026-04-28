Colo Colo avanza a paso firme en su ambicioso plan de remodelación del Estadio Monumental y en las últimas horas se dio a conocer que Playfly Sports fue la empresa elegida para gestionar la venta del naming rights del nuevo recinto deportivo.

Sin embargo, el proyecto no se queda solo en esa línea, ya que también se conoció que Blanco y Negro contempla dentro de su hoja de ruta una idea inédita que marcaría un salto importante en infraestructura: la construcción en paralelo de un Arena multipropósito dentro del mismo complejo de Macul.

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La información fue revelada por el periodista Rodrigo Gómez Flores, quien a través de su cuenta de X detalló que el plan de modernización del Monumental considera este nuevo espacio como parte de la búsqueda de financiamiento y del desarrollo integral del estadio.

Un nuevo “arena” para el deporte y el espectáculo

“Colo Colo contempla construir un Arena en su estadio!! La búsqueda de recursos para el proyecto de remodelación del Monumental incluye un Arena”, señaló el comunicador.

Sin embargo, la información no termina ahí, porque el mismo periodista agrega que este espacio: “Albergará a las ramas deportivas y recibirá espectáculos artísticos entre otras actividades”.

(Foto: Captura de X.)

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De acuerdo con lo informado, el nuevo Arena -que se emplazaría en el mismo terreno donde hoy se ubica el complejo- no solo estaría pensado para las ramas del club, como la de básquetbol del CSD, sino que también para conciertos, eventos artísticos y distintas actividades de entretenimiento, ampliando así el uso del recinto más allá del fútbol profesional.

En otras palabras, esto permitiría un modelo de explotación más versátil del espacio, generando nuevas fuentes de ingresos y posicionando al Monumental como un polo de actividad durante todo el año.

El nuevo Monumental contaría con dos “arenas” dentro del mismo espacio. (Foto: Colo Colo, editado con IA)

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De concretarse, el proyecto del nuevo Monumental no solo transformaría su imagen, sino que también ampliaría su rol más alla de lo deportivo.

En resumen