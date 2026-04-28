Vuelve la acción de la Copa Libertadores y ahí Coquimbo Unido buscará seguir con su buen momento en el plano internacional. Es que tras la última victoria ante Universitario en Perú, los piratas van por otro tesoro fuera de Chile.

Esta vez es el Deportes Tolima quien recibirá al aurinegro. El equipo colombiano es uno de los elencos fuertes de su país y ya cuenta con experiencia ante chilenos, tras haber eliminado a O’Higgins de Copa Libertadores hace unas semanas.

Pese a eso, los hombres de Hernán Caputto llegan con el ánimo en alto y una mini racha que buscan extender esta noche en Ibagué. Ahí los hinchas piratas deberán esperar para ver a su equipo, ya que cierra la jornada en horario estelar.

La acción de Copa Libertadores también está disponible en Jugabet, donde puedes apostar por el triunfo de Coquimbo Unido y ganar dinero. Si juegas 10 mil pesos a los piratas, ganarás $40.370. Si juegas la misma cantidad por la victoria de Tolima, tendrás $20.080 en ganancias

¿Dónde ver EN VIVO por TV y streaming Tolima vs Coquimbo?

El partido entre Deportes Tolima y Coquimbo Unido podrá verse en vivo por TV mediante el canal ESPN 5, a las 22:00 horas de hoy martes 28 de abril. Para quienes quieran seguir el duelo vía streaming, también estará disponible por Disney+ en su plan Premium.

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Coquimbo es líder del grupo B de Copa Libertadores, con cuatro puntos, al igual que Nacional de Uruguay. Deportes Tolima tiene una unidad, las mismas que Universitario de Perú.

“Estamos participando en varios frentes y queremos ser competitivos también en el campo internacional. Estamos buscando la recuperación de los muchachos, que descansen y lleguen bien”, dijo el DT coquimbano, Hernán Caputto.