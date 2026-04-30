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Copa Libertadores

Tabla: ¡Todos iguales! Coquimbo está involucrado en el verdadero grupo de la muerte de la Libertadores

El cuadro Pirata está inmerso en la zona más apretada y dura del certamen continental, tras las primeras tres jornadas.

Por Carlos Silva Rojas

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Coquimbo Unido cayó en su visita a Tolima.
© Coquimbo UnidoCoquimbo Unido cayó en su visita a Tolima.

La Copa Libertadores empieza a entrar en su etapa decisiva en la fase de grupos, puesto que esta semana se está desarrollando la tercera fecha y se pueden sacar conclusiones.

El campeón chileno tuvo un feo traspié este martes a nivel internacional, puesto que Coquimbo Unido cayó por 3-0 ante Deportes Tolima en Ibagué y se complicó más de la cuenta en el reñido Grupo B.

La zona del cuadro pirata, que además completan Nacional de Montevideo y Universitario de Deportes, se convirtió en el “grupo de la muerte” de la Copa Libertadores, debido a lo apretada que está la tabla de posiciones.

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Universitario sorprende a Nacional y deja el Grupo B igualado

La tercera fecha del Grupo B se cerró la noche del miércoles, cuando la U crema se hizo fuerte en el Monumental de Lima y goleó al tricolor uruguayo por 4-2, para dejar todo parejo.

La zona donde está Coquimbo cuenta con los cuatro equipos con chances de clasificar a la segunda ronda, o también de quedar eliminados, debido a que todos suman las mismas 4 unidades luego de los tres encuentros disputados.

Universitario goleó a Nacional en Lima. Foto: Universitario de Deportes

Universitario goleó a Nacional en Lima. Foto: Universitario de Deportes

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La “ventaja” la tiene el elenco chileno y el uruguayo, debido a que le restan dos partidos en calidad de local, mientras que a peruanos y colombianos solo les queda un duelo en casa.

La próxima fecha será vital para Coquimbo Unido. El próximo jueves desde las 20:00 horas recibe a Universitario en el Francisco Sánchez Rumoroso. En tanto, Deportes Tolima juega su último partido en Colombia frente a Nacional.

El verdadero grupo de la muerte es el B en la Copa Libertadores de América.

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