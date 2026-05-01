La tenía muy difícil. La seguidilla de malos resultados que obtuvo el Pisa durante la temporada 2025-26 de la Serie A en Italia, provocó que fueran en busca del chileno Felipe Loyola para reforzar su plantilla. Una apuesta arriesgadísima.

Pese al aporte que mostró en cancha el ex Huachipato, no fue suficiente para convencer al nuevo técnico del cuadro de la Toscana, Oscar Hiljemark, ni para revertir lo que parecía inevitable desde un comienzo: su descenso a la Serie B.

La última esperanza para el Pisa de Loyola era ganar su duelo como local ante el Lecce, del también nacional Matías Pérez, en el inicio de la jornada 35. Pues cualquier otro resultado, matemáticamente sentenciaba su suerte. Así no más ocurrió.

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Ni Loyola pudo evitar el descenso de Pisa

Los dos futbolistas chilenos estuvieron en el banco de suplentes. Mientras que los goles llegaron en el segundo tiempo. El zambiano Lameck Banda abrió la cuenta para el visitante en los 52′. Igualó para el local Mehdi Leris a los 56′, pero el forastero se puso en ventaja gracias al tanto de Walid Cheddira (65′).

Las tensas circunstancias del encuentro impidieron que Felipe Loyola ingresara al campo, pues el técnico de Pisa se inclinó por hombres de ataque para buscar el milagro de la victoria. No pudo ayudar a su equipo a evitar el descenso a la Serie B.

Con esta derrota, Pisa consuma su caída al mantenerse en el último puesto de la Tabla con 18 puntos y a tres fechas del cierre de la temporada se hace inalcanzable para la salvación. De paso, también se va de la Serie A el Hellas Verona, penúltimo con 19.

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Los números del chileno en Italia

Felipe Loyola llegó al Pisa en enero de este año, en calidad de préstamo con obligación de compra desde Independiente y tras jugar unos cotejos, el club italiano lo adquirió definitivamente para hacerle contrato hasta junio de 2030.

Con la camiseta negriazul, el volante chileno disputó un total de 453 minutos en nueve encuentros, cinco de ellos como titular. Registró un gol ante AC Milan y no sumó tarjetas ni asistencias.

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