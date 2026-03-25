La positiva noticia que alegra a Huachipato: recibe primer pago por Felipe Loyola

El mercado de fichajes ya se cerró pero ahora entrega una positiva noticia a Huachipato, que este miércoles se enfrenta a Coquimbo Unido por la Copa de la Liga. Esto debido a que el cuadro chileno tiene importantes ingresos por la venta de Felipe Loyola.

El seleccionado nacional que prepara la fecha FIFA, ahora defiende los colores del Pisa en la Serie A. Lo que implicó una venta de que bordea los diez millones de euros.

ver también Felipe Loyola atormentado con el fantasma del descenso en Italia: “Lo mental es lo más importante”

El tema es que primero se decretó un préstamo desde Independiente por seis meses con cargo de 1,3 millones. Además se contempló un cargo de 200 mil euros por objetivos deportivos.

Ahora ese monto se suma una obligación de compra por 5,5 millones de euros. Lo que contempla el 70% de la carta de Loyola. Pero dicha indicación requería de que el chileno dijera presente al menos en cinco partidos por la Serie A. Lo que ya concretó, incluso con goles ante el Milán. Por lo que ahora lo festejó Independiente y Huachipato.

¿Cuánto dinero recibe Huachipato por Felipe Loyola?

Según indica TyC Sports, a Independiente ya le pagaron 7 millones de euros brutos por la obligación de compra de Felipe Loyola. El Pisa cumplió con su palabra y rompió el chanchito para pasar marzo.

Felipe Loyola está en el Pisa que es colista en la Serie A. Ahora sueña con salvarse del descenso en las últimas siete fechas (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Lo que implica que de dicha cifra, el 50% le pertenece a Huachipato. Ahora eso no será lo único porque todavía restan 5,5 millones de euros y que se pagarán en tres cuotas.

Ahora el medio trasandino indica que la ambición del Rojo es mayor, y estarían dispuestos a vender su porcentaje de Loyola por otros 4,2 millones. Por lo que sus ingresos podrían aumentar en los próximos meses.

Publicidad

Publicidad

En resumen sobre Felipe Loyola: