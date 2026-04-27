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Primera B

Jaime Vera queda golpeado en la Primera B: “Rangers fue mejor que Temuco, pero los balones detenidos son nuestro karma”

El Pillo sacó buenas conclusiones en varios aspectos, pero no en las pelotas paradas. Una vez más, los Piducanos fueron condenados por un gol en ese expediente. Y así reaccionó el avezado DT, quien ahora debe afrontar un duelo súper especial.

Por Jorge Rubio

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Jaime Vera piensa que Rangers ha dado pasos hacia adelante en el nivel.
© Alex Diaz/Photosport.Jaime Vera piensa que Rangers ha dado pasos hacia adelante en el nivel.

Jaime Vera piensa que Rangers de Talca puso en muchos aprietos a Deportes Temuco, que de todas formas se quedó con la victoria en el estadio Germán Becker. Un autogol del delantero uruguayo Sebastián Ribas significó tres puntos para los albiverdes.

Sí, cuando el partido estaba prácticamente cerrado. “Tendríamos que habernos ido 2-0 sin ningún problema en el primer tiempo. Todos los que vinieron se deben haber dado cuenta de eso”, afirmó el Pillo Vera, director técnico de los Piducanos.

“Pero no nos alcanza, por pequeños detalles estamos perdiendo los partidos. Nos vamos con las manos vacías después de jugar un buen partido. El camino que nosotros creemos que debe desarrollar Rangers es este. No veo otra manera, lo que hicimos lo hicimos bien”, repasó el avezado director técnico.

Jaime Vera en medio de una práctica de Rangers.

Jaime Vera en medio de una práctica de Rangers.

Hay un némesis en el elenco talquino. “Hasta las pelotas detenidas, que es un karma para nosotros. No lo hemos podido solucionar por más que lo trabajamos. Rangers fue con mucho respeto mejor que Temuco, pero no nos alcanza. Nos vamos muy tristes, hicimos un muy buen partido”, dijo resignado Jaime Vera.

Incluso hubo dudas por el nivel de José Gamonal y de Cristian Campestrini, los porteros. “El problema no es de arqueros. Puede jugar Campestrini o Gamonal y va a estar igual la cosa. Los dos arqueros me gustan y nos dan seguridad. Nos han llegado muy poco al arco”, fue la defensa de Vera a sus goleros.

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Para Jaime Vera, la pelota parada ha sido una debilidad imposible de paliar en Rangers de Talca y frente a Deportes Temuco no fue la excepción. “Hay que atacar la pelota cuando viene, estar más concentrados en los tiros libres o en los córners”, expuso el adiestrador, quien llegó a los rojinegros desde Deportes Puerto Montt.

“No tengo ningún reproche en la manera de jugar. Estaría extremadamente preocupado si no llegáramos al arco ni jugáramos bien. Pero jugamos buenos partidos, subimos el nivel futbolístico y físico”, aseguró Vera. Evidentemente no todo es malo.

Y prosiguió. “Cuando estás en esta situación, cualquier cosa termina en gol. Nosotros jugamos bien y perdemos, hay equipos que cuando juegan mal no pierden cuando están en rachas buenas”, cerró el Pillo, quien tendrá un duelo especial ante los Delfines en la fecha 10. Aquel partido se jugará en el estadio Iván Azócar Bernales a contar de las 20 horas el sábado 2 de mayo.

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