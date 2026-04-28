La selección chilena femenina sub-17 continúa con buenas actuaciones en el Sudamericano de la categoría y este martes el equipo dirigido por Vanessa Arauz igualó 0-0 ante su par de Colombia.

Se trató de un duelo intenso disputado en el Estadio Ameliano de Villeta, en Gran Asunción, Paraguay, el cual permite a La Roja mantenerse en la zona de avanzada tras sumar un punto importante en la tercera fecha del torneo.

Tabla de posiciones del grupo A del Sudamericano sub-17 femenino

Con este empate, la selección juvenil chilena se mantiene invicta en el certamen y se ubica 2° en el Grupo A, luego de haber debutado con una contundente victoria por 8-1 ante Bolivia y posteriormente tener jornada libre en la fecha 2.

Por su parte, las cafetaleras, uno de los rivales más exigentes del grupo, volvieron a igualar tras su debut con Argentina y se posicionan 4° en la tabla con dos unidades.

Equipo PJ DG Puntos 1. Argentina 3 +5 7 2. Chile 2 +7 4 3. Paraguay 2 -1 3 4. Colombia 2 0 2 5. Bolivia 3 -11 0

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El próximo desafío de La Roja

La agenda de La Roja sub-17 Femenina no se detiene y ahora afrontará dos duelos decisivos por la fase grupal: primero ante su par de Paraguay este jueves y luego cerrará ante Argentina el domingo 3 de mayo.

Un punto a considerar es que tanto paraguayas como argentinas aún deben cumplir con sus jornadas de descanso, lo que podría influir en la definición del grupo en las próximas fechas, en una tabla que sigue abierta y cada vez más ajustada.

La Roja sub-17 igualó ante Colombia y sigue firme en el Sudamericano Femenino. (Foto: Conmebol)

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En resumen