Bono de bienvenida BC GAME: 100% de bono más 20 apuestas gratis en deportes

Con el bono de bienvenida BC GAME tendrás ‘cash’ extra para apostar en deportes en Chile. Conoce aquí todos los detalles de la oferta.

Aprovecha la oportunidad de recibir el 100% de tu primer depósito, más 20 apuestas gratis en la sección de apuestas deportivas gracias al bono de bienvenida BC GAME.

¿Cómo liberar el bono BC GAME? Paso a paso

Regístrate en BC GAME con tus datos reales y verifica tu cuenta.

con tus datos reales y verifica tu cuenta. Introduce el codigo promocional BC Game “redvip”

Haz tu primer depósito desde $9.481 CLP para activar el bono inicial.

desde $9.481 CLP para activar el bono inicial. Recibe el 100% del bono y las apuestas gratis automáticamente (si aplican).

y las apuestas gratis automáticamente (si aplican). Cumple los requisitos de apuesta: apuesta el total del bono + depósito 10 veces en apuestas acumuladas.

apuesta el total del bono + depósito 10 veces en apuestas acumuladas. Asegúrate de cumplir el rollover en un máximo de 7 días desde que recibes el bono.

en un máximo de 7 días desde que recibes el bono. Verifica tu identidad antes de retirar cualquier ganancia.

Requisitos para obtener el bono de bienvenida BC GAME

Para que puedas obtener el bono, es importante que cumplas con algunos requisitos generales que impone la casa de apuestas:

Tener la mayoría de edad en Chile (más de 18 años).

Residir en Chile.

Realizar los depósitos con los métodos de pago disponibles para el bono.

Utilizar datos verdaderos en el registro para la verificación.

Términos y condiciones del el bono de bienvenida BC GAME de deportes

El bono de bienvenida BC GAME se entrega por medio de cinco partes. Para acceder al primero tienes que realizar un pago mínimo de al menos $9481 CLP. Para los demás bonos el pago mínimo es de $14.222 CLP. Es importante que consideres los siguientes términos y condiciones:

El bono se abona automáticamente en la cuenta del usuario al realizar el depósito admisible.

El bono y las ganancias asociadas, deben utilizarse dentro de los 7 días siguientes a ser acreditados.

Los fondos de bonificación no utilizados caducarán después de este periodo.

Al completar un depósito, la bonificación por depósito y la cantidad depositada se combinan para formar un saldo total. Este saldo combinado debe cumplir los requisitos de apuesta de 10 veces (10x) antes de poder ser retirado.

Las apuestas deben ser completadas mediante apuestas acumuladas.

Cada apuesta acumulada debe contener al menos tres selecciones.

Cada selección dentro del acumulador debe tener una cuota mínima de 1,5 o superior.

Cuando se apueste con fondos de la bonificación, se aplicará un límite máximo de 1.000 USD por apuesta.

La cantidad máxima que se puede desbloquear a partir del bono, no puede superar el 200 % del monto del bono, el exceso se pierde.

Los usuarios deberán completar todos los procesos de verificación de identidad necesarios, incluida la presentación de un documento de identidad válido y un comprobante de domicilio, antes de que se pueda procesar cualquier retirada de ganancias.

Si no se cumplen los requisitos de apuesta dentro del plazo especificado, se perderá el bono y cualquier ganancia derivada del mismo.

Términos y condiciones del el bono de bienvenida BC GAME de casino

El bono de bienvenida BC GAME para los juegos de casino es del 100% más 100 apuestas gratis. Al igual que el bono para deportes, son 5 bonos seguidos. Estos son los requisitos que tienes que considerar al utilizar la bonificación:

Las tiradas gratuitas deben reclamarse en las 24 horas siguientes a su acreditación.

Las tiradas gratuitas no reclamadas caducarán transcurrido este plazo.

Una vez reclamadas, las tiradas gratuitas deben utilizarse en un plazo de 24 horas, las tiradas no utilizadas se perderán.

Los fondos de las bonificaciones deben utilizarse y los requisitos de apuesta deben cumplirse en un plazo de 30 días desde su acreditación.

Si se cumple el requisito de apuesta completo, el saldo de bonificación restante se convierte en saldo de depósito y se transfiere a la billetera de depósito del usuario.

Una vez realizado el depósito, el monto depositado y la bonificación se combinarán en un saldo total, el cual deberá apostarse 45 veces (rollover 45x) antes de que pueda ser retirado.

Hay un límite máximo de retirada de 10,00 US$ de las ganancias derivadas de los giros gratis.

El importe máximo que se puede desbloquear de los bonos no puede superar el 200% del importe de la bonificación. Cualquier exceso se perderá.

Los usuarios pueden cancelar su bonificación activa en cualquier momento a través de su página de Bonos o Rollover.

La cancelación de la bonificación ajustará su saldo en función del saldo de bonificación que haya gastado.

Si no se cumplen los requisitos de apuesta en el plazo especificado, se perderán los fondos del bono y cualquier ganancia.

¿Problemas para canjear el bono de BC GAME?

Es posible que existan distintos problemas para canjear el bono de bienvenida BC GAME. Mira cada uno de ellos y encuentra la manera de cómo solucionarlos.

No se activa el bono

Cuando no se te activa el bono luego de tu primer depósito, posiblemente tengas que esperar unos minutos para que sea visible en tu cuenta. Lo recomendable es que salgas del sitio web, cierres la pestaña y regreses después de 5 minutos.

Además, ten en cuenta que no todos los bonos se activan de forma automática, en algunos es necesario que sigas un paso a paso específico dentro del operador. Si es que ya has intentado de todo y no has podido activar el bono, lo más recomendable es que te contactes con el servicio al cliente.

Se perdieron mis ganancias

La principal causa de este problema es por no cumplir con los requisitos de apuesta, especialmente las condiciones de rollover. Si es que desaparecieron tus ganancias al momento de tratar de retirarlas, puede que ya las hayas perdido del todo. Lo más recomendable es que te cerciores se cumplir con todos los términos y condiciones de las ofertas.

Deposité con un método de pago y no apareció el bono

No todos los métodos de pago permiten activar el bono de bienvenida. Revisa detenidamente los términos y condiciones para conocer cuáles son las formas de pago aceptadas por la casa de apuestas para acceder a sus promociones.

Preguntas frecuentes sobre el bono de BC GAME

Respondemos todas tus preguntas sobre el bono de bienvenida BC GAME a continuación:

¿Cuánto te regala BC GAME por registrarte?

BC GAME no te brinda ningún bono por registro, solo por depósito al aplicar el codigo promocional “redvip”.

¿Cómo convertir el bono BC GAME en dinero real?

Tienes que cumplir con todos los requisitos de bono que tiene BC GAME, como el rollover x10 en apuestas deportivas.