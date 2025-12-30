El mercado de fichajes en el fútbol femenino empieza a moverse. Colo Colo, el actual campeón, quiere reforzarse con puro filete y se llevará a una de las mejores jugadoras de la liga.

Se trata de Claudia Salfate, quien juega como lateral derecho y la temporada pasada defendió a Coquimbo Unido, revelación del certamen en el que alcanzó las semifinales. De hecho, cayó ante al Cacique ajustadamente.

A sus 22 años, ya ha sido llamada a la selección chilena por el entrenador Luis Mena, demostrando así sus grandes condiciones por la banda derecha.

Claudia Salfate se despide de Coquimbo para ir a Colo Colo

En sus redes sociales, la jugadora se despidió del cuadro pirata, dejando claro que en las próximas horas será fichaje de Colo Colo.

Claudia Salfate llegará a Colo Colo

“Hoy me toca despedirme de un lugar que fue mucho más que un club.

Coquimbo Unido fue casa, fue aprendizaje, fue crecimiento y fue contención durante dos años muy importantes de mi vida”, indicó de partida.

Agregó que “vestir estos colores en la ciudad donde nací tuvo un significado especial. Jugar en Coquimbo, frente a mi gente, en mis calles, con mi historia tan cerca, fue un orgullo que llevaré siempre conmigo”.

“Cada entrenamiento, cada partido, cada desafío y cada alegría quedarán guardados en mi corazón”, fue lo que estableció en el posteo.

Finalizó señalando que “cierro una etapa, pero me voy con el alma llena y con un cariño enorme por este escudo y esta ciudad que siempre será parte de quien soy. Hasta pronto. Gracias, Coquimbo. Gracias, pirata querido”.

