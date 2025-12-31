Movidas 2026: Coquimbo Unido acelera las negociaciones por los últimos tres refuerzos

Coquimbo Unido ya se mentaliza en lo que será el 2026. El cuadro pirata conquistó el campeonato de la Liga de Primera y ahora deberá disputar la Copa Libertadores. Por lo mismo se quieren reforzar a lo grande para el desafío internacional.

“Sé que lo que hizo Coquimbo Unido este año fue histórico y numéricamente difícil de repetir, pero confío en mis capacidades y en las que los jugadores que están en el plantel”, aseguró Hernán Caputto que ahora será el encargado de comandar la embarcación aurinegra.

Hasta el momento, las únicas bajas son Matías Palavecino y Cecilio Waterman. Para suplir sus ausencias ya se confirmaron a Luis Riveros, Matías Fracchia, y Guido Vadalá.

Además se renovó a gran parte del plantel como Diego Sánchez, Juan Cornejo, Manuel Fernández, Bruno Cabrera y Francisco Salinas. Sin embargo, el mercado de fichajes está lejos de cerrar para el campeón del fútbol chileno.

Los últimos tres refuerzos de Coquimbo Unido

Es que la prioridad ahora la tienen la renovación de dos importantes pilares del equipo en 2025. El primero es Sebastián Galani. El capitán y eje en el engranaje del equipo ha recibido importantes ofertas. Incluso del extranjero. Ahora el Diario el Día indica que se hacen las gestiones para retenerlo y hasta podría ser anunciado en las próximas horas.

La segunda preocupación es Cristian Zavala. El delantero llegó desde Colo Colo y de inmediato se ganó un puesto de titular. Por lo mismo Caputto recalcó que quiere retenerlo en el puerto pirata. El tema es que las negociaciones siguen entrampadas con los albos.

Futbol, Coquimbo Unido vs Union Española. Fecha 28, Liga primera 2025. El jugador de Coquimbo Unido Cristian Zavala, centro, celebra tras marcar un gol contra Union Española durante el partido de primera division disputado en el estadio Francisco Sanchez Rumoroso de Coquimbo, Chile. 06/12/2025 Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport Football, Coquimbo Unido vs Union Española. Date 28, First League 2025. Coquimbo Unido’s player Cristian Zavala, center, celebrates after scoring a goal against Union Española during the first division match played at the Francisco Sanchez Rumoroso stadium in Coquimbo, Chile. 06/12/2025 Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

Ahora el último punto es también en el ataque. Es que aún se busca un centro delantero de categoría para suplir la salida de Waterman. De momento se ha guardado la identidad bajo siete llaves, pero el anuncio oficial sería ya para los primeros días de enero.