Universidad de Chile se encuentra preparando lo que será este 2026, donde competirán en Copa Sudamericana y enfrentarán a Palestino en un partido único para avanzar a la fase de grupos. Con eso en mente, los azules continúan reforzándose y tendrían los ojos puestos en Maximiliano Romero, una de las figuras de O’Higgins.

Con la llegada de Francisco Meneghini a la banca universitaria, y justamente desde el Capo de Provincia, las posibilidades de que llegue el argentino no son menores, pero a esto se suma la aprobación de un ex azul.

Ex U de Chile aprueba la llegada de Romero

Guillermo Marino, exjugador de Universidad de Chile, con quien fue campeón en múltiples oportunidades, se refirió a la posible llegada de Romero al club, ya que además, ambos compartieron juntos durante su tiempo por Racing Club.

Hace algunos días, el periodista deportivo Renzo Luvecce señaló que el DT azul pidió que intenten traer al delantero argentino.

“La posibilidad de negociación sería a través de un préstamo con opción de compra si es que el equipo le renovó o está con el pase en su poder y el delantero estaría dispuesto a llegar a los azules para seguir subiendo su nivel”.

En esta publicación, Marino dejó un mensaje que ilusionó a los hinchas azules. “Jugadorazo”, escribió de entrada, para luego complementar “de maravilla, lo tuvimos en Racing y era un fuera de serie. Lamentablemente, no estuvo mucho tiempo porque fue cedido al PSV”.

La carrera de Maximiliano Romero

El delantero de 26 años comenzó su carrera en Vélez Sarsfield el 2016, para luego pasar por clubes como el PSV Eindhoven, Racing Club, Argentinos Juniors y este 2025 a O’Higgins, donde llegó en el segundo semestre, convirtiendo 7 goles en 13 partidos y dando 3 asistencias.

El Capo de Provincia se posicionó en el tercer lugar de la tabla de posiciones, lo que le dio la clasificación a la Fase 2 de la próxima edición de Copa Libertadores.