El primer gran golpe de la temporada recibió Colo Colo el pasado domingo, porque Universidad de Chile le agarró el gusto a ganar en el estadio Monumental y se impuso por 1-0.

Los azules celebraron en Macul gracias al solitario gol de un ex albo, puesto que Matías Zaldivia marcó el único tanto en la cancha David Arellano, para así dar la sorpresa en la quinta fecha de la Liga de Primera.

La derrota trajo los fantasmas de vuelta al Monumental y con ello las críticas al entrenador Fernando Ortiz, sin embargo, el cuestionado Tano es apoyado por el camarín de Colo Colo.

Fernando de Paul apoya a Fernando Ortiz en Colo Colo

El capitán de Colo Colo, Fernando de Paul, confía en el trabajo que está realizando el entrenador argentino al mando del elenco popular y lo respaldó por completo, a pesar de sumar dos derrotas en cinco partidos en la Liga de Primera.

“La verdad que estamos bien con Fernando. Sabíamos que tenía la posibilidad esta temporada de poder conformar un plantel a su gusto, porque la temporada pasada había llegado a mitad de un campeonato y la verdad que hemos ido de menor a mayor“, dijo el Tuto en declaraciones a Assist Card, auspiciador de Colo Colo.

Fernando Ortiz es apoyado por Fernando de Paul. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Creo que estamos encontrando mucho más confianza y mucha más tranquilidad”, agregó el argentino nacionalizado chileno.

Colo Colo quiere volver a las victorias este sábado, cuando desde las 18:00 horas visite a Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera